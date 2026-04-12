為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中單身聯誼 配對率高達85％

    2026/04/12 19:41 記者歐素美／台中報導
    參加單身聯誼的男女，在寶熊漁樂碼頭體驗巨大釣魚機釣魚的樂趣。（民政局提供）

    參加單身聯誼的男女，在寶熊漁樂碼頭體驗巨大釣魚機釣魚的樂趣。（民政局提供）

    台中市民政局攜手潭子戶政事務所，今天在寶熊漁樂碼頭舉辦「漁光初見·戀愛Meet碼」單身聯誼活動，結合館內實境創意解謎、釣魚互動體驗及魚拓DIY等豐富活動，讓40位單身男女在輕鬆自然的氛圍中拉近距離，活動共促成17對成功配對，配對率高達85%。

    民政局長吳世瑋表示，台中市持續推動優質單身聯誼活動，期盼為單身男女打造安心、舒適又有趣的交流平台，這次潭子戶政事務所結合在地創意與特色場館，以「漁樂」為主題規劃多元互動內容，營造「一起玩、一起心跳加速」的浪漫氛圍，讓參加者在輕鬆自然的互動中拉近彼此距離。

    潭子戶所主任盧麗娜表示，這次活動安排巨大釣魚機分組趣味競賽，讓參加者在歡樂互動中自然破冰，也透過任務手札引導大家穿梭館內、合作解謎，透過遊戲過程培養默契、增進認識。

    此外，結合傳統工藝美感的魚拓DIY明信片體驗，讓參加者在創作中分享想法、留下獨特紀念，也讓作品成為傳遞心意的溫暖媒介。

    潭子戶政所並提醒市民朋友，市府舉辦的單身聯誼活動皆以電子郵件方式通知，如接獲可疑來電冒用市府名義要求繳費或提供個人資料，務必提高警覺、先行查證，以避免受騙。

    中市府在潭子區舉辦單身聯誼活動，配對率高達85％。（民政局提供）

    中市府在潭子區舉辦單身聯誼活動，配對率高達85％。（民政局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播