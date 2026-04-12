台中單身聯誼 配對率高達85％

參加單身聯誼的男女，在寶熊漁樂碼頭體驗巨大釣魚機釣魚的樂趣。（民政局提供）

台中市民政局攜手潭子戶政事務所，今天在寶熊漁樂碼頭舉辦「漁光初見·戀愛Meet碼」單身聯誼活動，結合館內實境創意解謎、釣魚互動體驗及魚拓DIY等豐富活動，讓40位單身男女在輕鬆自然的氛圍中拉近距離，活動共促成17對成功配對，配對率高達85%。

民政局長吳世瑋表示，台中市持續推動優質單身聯誼活動，期盼為單身男女打造安心、舒適又有趣的交流平台，這次潭子戶政事務所結合在地創意與特色場館，以「漁樂」為主題規劃多元互動內容，營造「一起玩、一起心跳加速」的浪漫氛圍，讓參加者在輕鬆自然的互動中拉近彼此距離。

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潭子戶所主任盧麗娜表示，這次活動安排巨大釣魚機分組趣味競賽，讓參加者在歡樂互動中自然破冰，也透過任務手札引導大家穿梭館內、合作解謎，透過遊戲過程培養默契、增進認識。

此外，結合傳統工藝美感的魚拓DIY明信片體驗，讓參加者在創作中分享想法、留下獨特紀念，也讓作品成為傳遞心意的溫暖媒介。

潭子戶政所並提醒市民朋友，市府舉辦的單身聯誼活動皆以電子郵件方式通知，如接獲可疑來電冒用市府名義要求繳費或提供個人資料，務必提高警覺、先行查證，以避免受騙。

中市府在潭子區舉辦單身聯誼活動，配對率高達85％。（民政局提供）

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