高雄最Chill的玩水地點 星光公園戲水區力拚5月開放

星光水岸公園擴充戲水區，預計5月中上旬正式開放。（記者葛祐豪攝）

高雄最Chill的玩水新地標「星光水岸公園」，斥資1.69億元擴充戲水區，去年10月試營運3天後持續改進；預計最快今年5月中上旬正式開放，讓大小朋友清涼一夏。

星光水岸公園位於高雄展覽館西側，原本戲水區僅占公園面積5%，工務局近期進行再造，面積擴充到逾8千坪，採「水陸雙主題」設計，增設港景滑水道、無邊際鞦韆拍照區等設施，並設置男、女更衣室，及男、女廁。

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星光水岸公園戲水區去年10月全新升級回歸後，當時試營運造成轟動；但有民眾反映入水池斜坡很滑，造成小朋友滑倒，加上天氣漸冷，僅開放3天就喊卡，進行改善。

公園處表示，去年試營運結束後，持續彙整民眾的意見，並檢視公園設施耗損情況，全面改善，包括增設矮欄杆、動線分流、平面止滑等，目前均已完工。

市議員郭建盟現勘後指出，目前戲水區地面已全面升級為高止滑鋪面，有效降低孩童滑倒風險；園區外圍則增設矮欄杆，引導人流分流，讓整體動線更順暢安全；針對夏日高溫，園區周邊也加裝遮陽傘、遮陰設備與座椅，期盼未來成為親子同樂的新亮點。

往年星光公園戲水區都是接近暑假才會開放，不少民眾認為高雄天氣炎熱，盼提早到5月開放；公園處強調，目前正進行最後的驗收程序，希望以更安全、舒適、完善的環境，迎接市民跟遊客，會視天氣狀況盡快開放。

據了解，由於天氣愈來愈熱，今天高雄氣溫達31度，市府傾向驗收完成後，就立刻開放，約在5月中上旬，讓民眾能有個清涼的玩水好去處。

園區周邊加裝遮陽傘與座椅。（記者葛祐豪攝）

星光水岸公園空拍圖。（郭建盟提供）

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