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    首頁 > 生活

    屏東勝利星村年逾820萬人次入園 「花漾宇宙」春日派對再掀高潮

    2026/04/12 20:49 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東勝利星村「花漾宇宙」春日活動熱鬧登場，現場一片繽紛花海。（記者羅欣貞攝）

    屏東勝利星村「花漾宇宙」春日活動熱鬧登場，現場一片繽紛花海。（記者羅欣貞攝）

    屏東勝利星村昨（11）日、今（12）日化身為一座繽紛的親子樂園，以「花的多重宇宙」為靈感，結合藝術體驗、花藝市集與演出，吸引許多大小朋友參與，屏東縣長周春米今日現身活動現場與親子們同樂，她表示，勝利星村去年突破820萬人次入園，今年希望能有1千萬人次。

    「不是爸媽帶小朋友來，而是小朋友帶爸媽來！」，屏東縣長周春米表示，延續屏東兒童節「包圍縣府」的熱度，勝利星村本次活動以「花漾宇宙」為主題，結合親子互動與創意美學，希望讓每一位來到這裡的民眾，都能在輕鬆愉快的氛圍中留下屬於自己的春日美好回憶。

    周春米表示，勝利星村是全台最大規模的歷史建築群，縣府持續透過四季主題活動打造不同節慶體驗，春季來看花、夏季喝飲料消暑、秋季聽民歌，冬季還有年貨大街與餃子王比賽，去年突破820萬人次入園，希望今年超過1000萬人次，歡迎民眾前來體驗四季不同風貌的園區。

    活動現場規劃多元豐富，包含深受親子喜愛的「百花彩繪體驗」，讓孩子親手為花朵上色，將創意與想像帶回家；「自然花藝DIY」則引導親子運用自然素材完成專屬作品，在動手過程中培養美感與觀察力。此外，園區內也設置多處花系打卡裝置，吸引民眾駐足拍照，記錄春日限定的繽紛時刻。

    舞台活動同樣精彩，連續兩天分別由如果兒童劇團帶來互動式劇場《愛Party的蚱蜢》，以及天馬戲創作劇團演出馬戲音樂劇《雨星奇幻記》，孩子們在歡笑中學習珍惜與分享的價值。現場更結合「春日花花市集」，匯集超過40個特色品牌，從手作選品到風格美食，打造充滿生活感的春日逛遊體驗。

    屏東縣長周春米（右1）參觀「春日花花市集」。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米（右1）參觀「春日花花市集」。（記者羅欣貞攝）

    天馬戲創作劇團演出馬戲音樂劇，屏東縣長周春米到場和親子同樂。（記者羅欣貞攝）

    天馬戲創作劇團演出馬戲音樂劇，屏東縣長周春米到場和親子同樂。（記者羅欣貞攝）

    「春日花花市集」充滿療癒氣息。（記者羅欣貞攝）

    「春日花花市集」充滿療癒氣息。（記者羅欣貞攝）

    「百花彩繪」深受親子喜愛。（記者羅欣貞攝）

    「百花彩繪」深受親子喜愛。（記者羅欣貞攝）

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