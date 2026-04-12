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    首頁 > 生活

    「小嵐山」8犬對群猴！台東金針山農民防猴害 「狗傭兵」護竹見效

    2026/04/12 19:57 記者劉人瑋／台東報導
    台東太麻里鄉金針山「青山農場」主人蔡政銘與猴對抗數年未果，這次向農戶借狗護竹卻見成效。（蔡政銘提供）

    台東太麻里鄉金針山「青山農場」主人蔡政銘與猴對抗數年未果，這次向農戶借狗護竹卻見成效。（蔡政銘提供）

    台東山區多，許多農民多受到猴害影響，以傳統方式似乎就能達到效果。太麻里鄉金針山「青山農場」有片約一甲半的孟宗竹林，原本茂密竹林夾道，有日本「嵐山」氛圍，5、6年前突然受到猴害，猴群啃食竹筍，農場主蔡政銘與猴對抗數年未果，這次向農戶借狗護竹卻見成效，這也讓其他農人受啟發「可收編狗護農」。

    蔡的農場內有片佔地一甲半的孟宗竹林，茂密蔽日加上山風，實為溽夏好去處，遊客稱此處有日本京都嵐山氛圍。蔡政銘表示，嵐山由日方國家出力維護難望其項背，但「的確是有那個感覺」，只是近年風災加猴害使竹林到處光禿、參差不齊，甚至熟客都向自己直言「不要再建議遊客來此，感覺都變差了」。

    蔡政銘說，5、6年前猴害變嚴重，隨著風災或老竹自然死亡，竹筍剛長出來就被猴啃，就算長如人高、頂端遭啃也活不成，因此成竹年年減少，近幾年來與猴對抗，無論是筍上抹機油、黃油，或是撒上氣味難聞農藥效果都不佳。

    今年蔡政銘向農民借來保護高麗菜園的8隻狗，並在步道架起鋼索，狗鍊則繫於索上供狗能機動驅猴卻不四處亂跑，目前已見成效，代價是負責將狗餵飽。為防遊客與狗衝突，農場雖可參觀但竹園仍要封閉月餘，待筍長成竹、不受猴群青睞為止。

    雖然方法十分傳統，但考量養狗成本，因此非所有農戶皆養狗防猴，有農戶說，如果流浪狗都能「收編」，並輾轉於各準備收成的農田中，代價就是幫忙養狗，似乎是個兼具護農產與解決浪浪方法。

    「青山農場」有片約一甲半的孟宗竹林，原本茂密竹林夾道，有日本「嵐山」氛圍。（蔡政銘提供）

    「青山農場」有片約一甲半的孟宗竹林，原本茂密竹林夾道，有日本「嵐山」氛圍。（蔡政銘提供）

    孟宗竹林5、6年前突然受到猴害，猴群啃食竹筍，或竹子自然死亡、因風災摧殘，如今光禿不少。（蔡政銘提供）

    孟宗竹林5、6年前突然受到猴害，猴群啃食竹筍，或竹子自然死亡、因風災摧殘，如今光禿不少。（蔡政銘提供）

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