從技職選手到科普推手深耕教育 「蕃薯球志工隊」出身偏鄉回饋偏鄉

由台科大校友、學生組成的蕃薯球志工隊，深耕偏鄉科技教育，近日舉辦成果展，帶領民眾動手實作。（記者楊綿傑攝）

由台科大應用科技學士學位學程技優專班校友、學生所組成的「蕃薯球志工隊」，因出身偏鄉有感學習資源受限，就讀技職頂大後透過創客課程推動科技教育，將所學技術帶回偏鄉，擴大技職能見度，團隊正逐步系統化技術課程，盼透過地方教師落實技術傳遞。

「蕃薯球志工隊」成員皆是全國技能競賽獲獎選手，憑藉技能競賽累積的實作專長，投入偏鄉科技教育不遺餘力，連續2年獲得教育部青志獎肯定，近日舉辦成果展呈現3年多來將STEAM創客教育、數位科技等實作課程帶入偏鄉、開拓學生視野的過程，同時也實際展示3D列印、雷射切割等各項器材，並帶領民眾現場動手製作文創小物。

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談到推廣技職教育的初衷，志工團長廖佑軒表示，自己在就讀南投高中時擔任職科選手，因學校位處偏鄉，資源較缺乏，練習的時候很辛苦，當時必須透過老師奔走各地蒐集更多資源，才讓選手可以有更多練習機會。自己上大學後，萌生將所學新技術可以讓更多偏鄉學生認識的想法，於是開始與志同道合的夥伴推動。

廖佑軒回憶，起初團隊僅4人，從南投名間社區開始帶領3D列印活動，3年多下來走過苗栗、南投、宜蘭、花蓮等7縣市，藉由實作讓各年齡層的民眾認識新科技，也號召到更多學弟妹、教過的學生加入，目前團隊規模超過30人。更重要的是，過程中讓不少學生了解技職能帶來一技之長，並願意將技職列入求學規劃。

廖佑軒強調，他們的精神在於「創課魂、偏鄉行」，因此未來會持續與團隊到各地將艱深的科技原理、生活應用等面向，以大眾化的語言推廣出去，同時透過數位學習中心把科技技術轉變成系統化課程，再交由當地教師之後，教師也可以持續傳遞給更多學生，讓科學知識與技術普及化。

團隊另一靈魂人物張立錡，帶起活動來絲毫不像理工男，他以生動比喻、互動性講解吸引小朋友的注意，最終順利完成雷雕音樂盒的組裝。他分享，技能競賽培養邏輯與實作能力，而投入社區則學會轉譯專業知識、設計課程，團隊已經成立「錡想科技教育公司」，將持續深耕偏鄉科普教育。

蕃薯球志工隊創始成員張立錡（左），帶起活動來生動活潑，吸引小朋友願意動手實作。（記者楊綿傑攝）

蕃薯球志工隊近日舉辦成果展，回顧3年多來走遍台灣7縣市推廣科技教育點滴，隊長廖佑軒（左一）盼出身偏鄉能回饋偏鄉。（蕃薯球志工隊提供）

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