虱目魚價10年高點3-3》嘉縣開發「水產加值園區」 調節產銷穩定收益

嘉義縣水產精品加值產業園區，已有1家廠商完成設廠營運。（記者林宜樟攝）

嘉義縣布袋鎮新塭地區是縣內虱目魚養殖、加工重鎮，縣府開發「水產精品加值產業園區」，產業用地已全數標售，公共工程完工；縣府表示，待廠商完成建廠全數營運，可發揮區域水產冷鏈物流量能，整合生產、加工、儲運及銷售體系，加強品牌行銷，增進水產產銷調節與穩定，降低價格波動對漁民生計的衝擊。

縣府農業處漁業科長張建成說，水產精品加值產業園區產業用地5.45公頃，14筆坵塊全數售出，1家營運，1家完成建廠正辦理使照，其餘廠商正規劃及投入建廠；園區藉由產業群聚，發揮產業資源整合與發展效應，保障漁民收益，提供就業機會，帶動水產加工和周邊產業發展，每年可創造約13.2億元產值。

請繼續往下閱讀...

提高防災韌性 減少漁民損失

張建成指出，若遇天災影響養殖業，縣府會洽轄內加工廠啟動虱目魚預防性收成以及受災搶收機制，減少漁民災害損失程度；水產精品加值產業園區設立將可強化養殖漁業因應氣候變遷的應變措施，增進風災、寒害時的緊急收成處理量能，提高防災韌性。

布袋水產加工業張姓業者表示，水產精品加值產業園區設立對當地水產產業發展有助益，許多水產加工廠原是家庭式加工廠或位於社區內，園區提供合法產業用地，讓業者集中設廠，場域合乎法規標準，有機會拓展外銷市場，從代工加工轉向品牌事業。

業者期待園區能進行產銷整合，在生產、儲存、加工、銷售及物流部分，各業者有專業分工，相互合作，可減少取得原料的路程與時間，形成產業聚落，成為優質水產品供應鏈基地。

整合生產、加工到銷售 年產值估13.2億

目前台灣常見水產加工產品如虱目魚肚、鱸魚片、即食料理包等，未來業者有機會自行生產更多元的加工品，加強競爭力與提升產值，將地方品牌產品再升級，若產業擴展，也能增加就業機會，吸引年輕人才回流返鄉。

張姓業者說，因各類水產價格主要仍是與市場供需有關，若園區完整設廠營運，對水產價格影響部分主要是給予緩衝空間，透過加工廠儲存、冷凍，分散出貨，進行產銷平衡調節，減少生鮮水產價格大起大落的情形，而若加工品銷路能更多元，也可增加產業鏈的穩定收益，並降低養殖業者對放養數量的擔憂。

相關新聞請見︰

虱目魚價10年高點3-1》魚苗存活低、養殖面積腰斬 去年行情上衝

虱目魚價10年高點3-2》餐飲業者利潤減 1個便當185消費者仍買單

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法