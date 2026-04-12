全球搶新藥！台灣藥業市場成長率低 專家憂遭邊緣化

台灣醫藥品法規學會等發布「從國際新藥占比看台灣新藥准入現況與政策挑戰」報告。（記者林志怡攝）

近年來各國也爭相引入新藥、新科技，但台灣醫藥品法規學會理事長康照洲指出，全球變局下，藥廠不得不將精力集中在具有潛力的市場，低價市場恐遭邊緣化，台灣目前的藥業市場成長情況不佳，若未能改善健保藥費結構，未來可能持續遭到邊緣化，導致新藥引進推延遲、可近性降低。

「從國際新藥占比看台灣新藥准入現況與政策挑戰」報告指出，新藥引入已成為國家在全球競爭力與藥品供應鏈的核心議題，美國、德國、澳洲、加拿大、英國與日本等十大先進國家的國家醫療保險支付藥品項目中，仍在專利期內的新藥支出比例就達6至8成。

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康照洲解釋，近年來跨國大藥廠的新藥研發成本顯著提升，截至2024年已達銷售額的25.2%，美國作為全球最有價值的藥業市場，也不得不為越來越高的創新成本買單，新藥支出佔GDP比例已達到0.95%，此一情況下，川普祭出關稅措施，將進一步促使藥廠將資源集中於具有潛力的市場、邊緣化低價市場。

然而，康照洲指出，以台灣現行的健保環境來說，藥費存在結構性問題，資源集中在專利期結束的老藥，使藥業市場成長率低於全球趨勢，新藥支出佔GDP比例也明顯落後於國際，僅有0.13%，已影響藥廠對台投資意願，導致新藥引進推延遲、可近性降低。

康照洲說，台灣健保前20大給付藥品項目中，新藥支出比例僅約4成，若現況未能改善，未來將面臨全球變局下遭邊緣化的壓力，應設法建立更健全的藥品結構，鼓勵原廠投入創新，並由本土藥廠承接專利期滿後的藥品市場，增進新藥可近性的同時，也強化藥品韌性。

此外，康照洲說，過去日本就已經採取優化資源分配，將資源從專利期結束的原廠要重新挹注到單源創新藥品的做法，並成功將新藥佔整體藥費支出比例逐年提升，截至2023年已經達到64%。

康照洲建議，我國應持續提升新藥相關預算，設定具體新藥預算成長目標，並檢視參考國藥價合理性，讓藥價回歸醫療價值，並實施創新藥品價格加成與保護機制，同時允許民眾負擔新藥部分費用，兼顧新藥的可近性與健保財務負擔。

另康照洲指出，我國應強化審查效能，確保平行審查透明溝通流程與資料要求，減少補件情況，醫療科技評估（HTA）應以方法學為基礎，給付協商另由獨立小組專業分工，並針對給付時間差、新藥適應症給付覆蓋率、病人健康結果以及新藥支出金額及佔比等建立關鍵績效追蹤機制。

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