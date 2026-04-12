泰國鱧長65公分歷年最大尾！ 羅東林業園區貯木池外來魚王現身

羅東林業文化園區貯木池外來魚移除活動，今年釣到泰國鱧共130尾。（圖由林保署宜蘭分署提供）

林業及自然保育署宜蘭分署今年再度在羅東林業文化園區貯木池辦理外來種魚類移除活動，80名釣客釣起泰國鱧等外來魚130尾，其中1尾泰國鱧有65公分長、2.56公斤重，是活動舉辦4年來的最大尾。

羅東林業文化園區2023年開辦外來種魚類移除活動，每年邀請各界到園區內的貯木池垂釣，釣起的外來種魚類，統一由委託單位集中處理，部分提供學術研究使用。

請繼續往下閱讀...

林保署宜蘭分署自然保育科長劉啟斌今天（12日）指出，80名釣客昨天齊聚羅東林業文化園區貯木池畔，5個半小時釣到130尾，合計23.34公斤，1尾65公分長、2.56公斤重的泰國鱧是歷年最大尾。

去年活動釣到201尾，合計29公斤重，最大尾56公分長、1.5公斤重，劉啟斌認為，若以最近2年數據作比較，今年移除數量與重量均有減少，顯示外來種魚類族群獲得控制，移除活動已見成效，今年最大尾長得又大又肥，堪稱是池中的魚王。

林保署宜蘭分署表示，外來種魚類的適應力及掠食性強，加上繁殖力高，族群建立後，清除相當不易，要透過長期且持續的管理措施降低影響力，林保署每年在羅東林業文化園區貯木池辦理清除活動，希望發揮帶頭作用，為高體鰟鮍（牛屎鯽）、鯽魚等原生種魚類營造友善的生存空間。

羅東林業文化園區貯木池今年釣到的泰國鱧，長65公分、重2.56公斤，是歷年最大尾。（圖由林保署宜蘭分署提供）

羅東林業文化園區貯木池每年辦理外來魚移除活動，為原生種魚類營造友善生存空間。（圖由林保署宜蘭分署提供）

泰國鱧之類外來魚適應力及掠食性強、繁殖力高，族群建立後不易移除。（圖由林保署宜蘭分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法