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    首頁 > 生活

    不是運氣是性格！閨蜜敢愛迎來第三春 她任醫師痛苦案例成脫單阻力

    2026/04/12 16:38 記者李容萍／桃園報導
    社工認為，幸福婚姻是未婚男女的期望，先整理自己，才能遇見美滿關係，照片非新聞當事人。（圖由中壢區美滿服務中心提供）

    社工認為，幸福婚姻是未婚男女的期望，先整理自己，才能遇見美滿關係，照片非新聞當事人。（圖由中壢區美滿服務中心提供）

    桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今（12）日分享，一對同為38歲的國小閨蜜，李姓女同學學歷與收入平平，卻3度步入禮堂；條件優雅、身為公立醫院醫師的陳姓同學，卻在情感路上屢戰屢敗。資深社工直指，這並非運氣問題，而是「性格」與「防衛機制」決定了結局。

    徐姓社工表示，這對閨蜜友情跨越數十年，就讀高中時，後段班的李姓同學就跟前段班的陳姓同學曾相約高中畢業就結婚，李女男友不斷，陳女學卻專心認真功課，前者考上私立科大，陳女考上醫學院，但兩人友情不變，仍是好閨蜜。

    去年初，這對閨蜜相約到中壢區美滿服務中心諮詢，原來，李女在科大3年級時與學長結婚，婚後2年離婚，在1家小型飯店當櫃台，工作半年就與飯店的客服員第2度結婚，相對的，外表優雅，個性冷靜，個性和藹可親的陳女由醫學院畢業，成為公立醫院醫師，雖有不少男醫師，甚至院長的醫師兒子追求，但一直沒修成正果。

    1年前李女結束第2次婚姻，好閨蜜陳醫師仍單身，閨蜜一起到該中心報名，李女報名「第二春聯誼」，陳醫師報名未婚「個別一對一聯誼」，李女性格隨緣、桃花極旺，雖經歷2段失敗婚姻，卻始終保持「敢於愛人」的動力，報名不到1個月，便與傳產工廠老闆情投意合，勇敢邁入「第三春」。

    陳女連排1個科技新貴、1個大學教授，但都沒有成功，過年前又另安排1位教學醫院男醫師，交往1個多月，男方家人及男醫師都非常欣賞，只是陳女沒點頭。

    徐姓社工透過深入諮商找出關鍵，原來，陳女在職業生涯中接觸過許多遭受家暴的女病患，那些痛苦案例在她心中建構厚重的「心理防線」，她對婚姻過度慎重、步步為營，導致在異性眼中顯得「高不可攀」，或因過度保護自己而產生「表達障礙」，進而與緣分擦身而過。在閨蜜李女的鼓勵與社工多次情感諮商下，陳女決定與「個別一對一聯誼」認識的教學醫院男醫師交往，兩人日前預告喜訊，將在今年母親節訂婚，作為送給雙方母親最珍貴的禮物。

    徐姓社工建議，這類「人中之鳳」建立健康關係時需要觀念轉念與社交溝通，關鍵在於「先整理好自己的內在需求，並學會與不完美共處」，想找尋另一半絕對不會太難！

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