澎湖湖西「農情覓覓」走讀手作闖關 80組親子走進田野

湖西鄉農情覓覓活動，吸引80組親子參加。（記者劉禹慶攝）

響應世界閱讀日，由湖西鄉公所主辦、湖西鄉立圖書館承辦的「農情覓覓．馬上幸湖」親子活動，今（12）日於湖東社區金牌農村熱鬧登場，吸引80組親子、近200人走進田野。

湖西鄉長陳振中表示，「認識家鄉，從走進土地開始；食農教育應從小紮根」。最好的學習是讓孩子在快樂中接觸土地、理解農業，活動成功將閱讀延伸至生活現場，透過圖書館與社區、職人的攜手合作，讓知識如同種子般自然紮根於孩子心中。現場也展現了圖書館與社區企業跨域協作的豐碩成果，重新連結在地民眾與土地的深厚情感。

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活動由3大亮點環環相扣，首先在「走讀金牌農村」環節，由許政忠村長帶領親子深入農村核心，穿梭於菜宅地景間訴說耕作智慧，讓孩子實地觀察當季作物。隨後的「親子手作」則由在地職人許秋芳老師手把手教學，引導親子揉製傳統美食「金瓜包」，從認識食材到捏製塑型，讓孩子深刻體會產地到餐桌的過程。

深受孩子喜愛的「趣味闖關」則展現了極大的創意，內容涵蓋傳統頭巾蒙面的防曬智慧、分辨健康蔬果、節氣種菜、農村的動物植物用具等關卡。其中最吸睛的「知識力量育苗茁壯」關卡，由館方募集馬克杯讓親子種下樹苗，將圖書館豐富的館藏書比擬為養分，象徵透過親子的共讀與澆灌，知識將隨樹苗共同成長茁壯。活動最終在「澎湖三寶我最萌」關卡中圓滿收尾，小朋友完成挑戰後，領取了在地小農的有機番茄及來杯清涼風茹茶。

親子闖關活動，每個人親手製作小金瓜。（記者劉禹慶攝）

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