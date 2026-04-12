為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    解決澎湖廢耕地問題 湖西鄉中西村示範標竿

    2026/04/12 16:34 記者劉禹慶／澎湖報導
    湖西鄉長陳振中，示範種植風茹草。（記者劉禹慶攝）

    湖西鄉長陳振中，示範種植風茹草。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣湖西鄉中西村推動廢耕地活化再添成果，一名旅台鄉親無償提供約250坪閒置農地，原本地上長滿外來入侵植物銀合歡，長期影響土地利用與景觀。經由中西村志工齊心協力進行整地、清除雜木後，成功讓土地重獲新生，並種植具在地特色與經濟價值的風茹草，展現社區凝聚力與永續發展行動力。

    此次活化行動，不僅改善環境，也呼應湖西鄉長陳振中推動的廢耕地再利用政策。志工們頂著烈日投入整地工作，從砍除銀合歡、翻土到種植作物，每一步都親力親為，展現對家鄉土地的深厚情感。村民表示，風茹草適應澎湖氣候，未來除可供在地使用外，也有機會發展為特色農產，增加附加價值。

    中西村村長郭宜指出，感謝旅台鄉親的熱心支持，讓閒置土地得以轉化為生產資源，同時也提升村容景觀。未來將持續盤點村內可利用空地，結合志工力量與社區參與，擴大種植面積，打造具地方特色的綠色環境。

    湖西鄉公所表示，廢耕地活化不僅是土地再利用，更是環境保護與社區發展的重要一環，期盼透過成功案例，帶動更多鄉親響應，共同為澎湖永續發展努力。鄉長陳振中已獲國民黨徵召參選澎湖縣長，銀合歡廢耕地問題已列入選舉政策，將動員公部門大型機具，進行大規模整理，再開闢成開心農場，提供有需要民眾耕作。

    中西村廢耕地活化計畫，剷除銀合歡整理土地。（記者劉禹慶攝）

    中西村廢耕地活化計畫，剷除銀合歡整理土地。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播