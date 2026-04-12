解決澎湖廢耕地問題 湖西鄉中西村示範標竿

湖西鄉長陳振中，示範種植風茹草。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣湖西鄉中西村推動廢耕地活化再添成果，一名旅台鄉親無償提供約250坪閒置農地，原本地上長滿外來入侵植物銀合歡，長期影響土地利用與景觀。經由中西村志工齊心協力進行整地、清除雜木後，成功讓土地重獲新生，並種植具在地特色與經濟價值的風茹草，展現社區凝聚力與永續發展行動力。

此次活化行動，不僅改善環境，也呼應湖西鄉長陳振中推動的廢耕地再利用政策。志工們頂著烈日投入整地工作，從砍除銀合歡、翻土到種植作物，每一步都親力親為，展現對家鄉土地的深厚情感。村民表示，風茹草適應澎湖氣候，未來除可供在地使用外，也有機會發展為特色農產，增加附加價值。

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中西村村長郭宜指出，感謝旅台鄉親的熱心支持，讓閒置土地得以轉化為生產資源，同時也提升村容景觀。未來將持續盤點村內可利用空地，結合志工力量與社區參與，擴大種植面積，打造具地方特色的綠色環境。

湖西鄉公所表示，廢耕地活化不僅是土地再利用，更是環境保護與社區發展的重要一環，期盼透過成功案例，帶動更多鄉親響應，共同為澎湖永續發展努力。鄉長陳振中已獲國民黨徵召參選澎湖縣長，銀合歡廢耕地問題已列入選舉政策，將動員公部門大型機具，進行大規模整理，再開闢成開心農場，提供有需要民眾耕作。

中西村廢耕地活化計畫，剷除銀合歡整理土地。（記者劉禹慶攝）

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