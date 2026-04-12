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    首頁 > 生活

    超噁！永和「世界豆漿大王」吃消夜赫見托盤有蛆 網：陰影揮不去

    2026/04/12 16:24 記者黃政嘉／新北報導
    新北市衛生局今早派員到永和「世界豆漿大王」稽查，責令業者加強環境衛生及托盤清潔，並要求限期改善。（新北市衛生局提供）

    新北市衛生局今早派員到永和「世界豆漿大王」稽查，責令業者加強環境衛生及托盤清潔，並要求限期改善。（新北市衛生局提供）

    有民眾在網路社群Threads反映，上週五（10日）到永和「世界豆漿大王」吃消夜，發現食物托盤上竟然有許多「蛆」在爬，餐盤底部則有殘留污漬，質疑店家食安；業者今回應，事件發生當下已立即向顧客致歉並全額退款，店內進行消毒清潔等改善措施。新北市衛生局指出，今早已主動派員到場稽查，並責令加強環境衛生及托盤清潔，要求限期改善。

    該民眾在Threads發布相關照片、影片，畫面顯示，食物托盤上有許多「蛆」在爬，另外，餐盤底部還有部分殘留污漬；該民眾稱，當晚看完鄧紫棋的演唱會之後去吃消夜，「超崩潰，已乾嘔一天！恐怖心理的陰影揮之不去」，並提及店家事後服務態度囂張。

    新北市衛生局食品及藥物管理科長楊舒秦表示，衛生局看到網路輿情後，今早已主動派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，查核期間未見餐盤及環境有病媒出沒痕跡，已責令業者加強環境衛生及托盤清潔，並落實人員教育訓練，避免再有此類事件發生。另針對食品與餐具未有防塵防蟲措施及設備未保持清潔等缺失，命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可處6萬元至2億元罰鍰。

    業者今天在臉書發文回應，對於顧客於店內用餐時的托盤上有異物一事，事件發生當下已立即向顧客致歉並完成全額退款，對於造成顧客不安與不佳的用餐體驗，感同身受也深感抱歉，一定盡最大的誠意負起店家應有的責任，改善措施包含全面消毒廚房及用餐環境、托盤全部再次清潔與消毒、檢視餐具與再次清洗消毒。

    有民眾到永和「世界豆漿大王」吃消夜，發現食物托盤上竟然有許多「蛆」在爬。（擷取自「yixin4747」Threads）

    有民眾到永和「世界豆漿大王」吃消夜，發現食物托盤上竟然有許多「蛆」在爬。（擷取自「yixin4747」Threads）

    食物餐盤底部也有污漬。（擷取自「yixin4747」Threads）

    食物餐盤底部也有污漬。（擷取自「yixin4747」Threads）

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