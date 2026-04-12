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    首頁 > 生活

    翻轉偏鄉教育 建中、中山女高跨海前進澎湖

    2026/04/12 16:34 記者劉禹慶／澎湖報導
    建中攜手中山女高，抵澎舉行力的魔法師澎湖教育營。（泰嘉基金會提供）

    建中攜手中山女高，抵澎舉行力的魔法師澎湖教育營。（泰嘉基金會提供）

    甫獲教育部青年發展署「青年志工績優服務獎」的台北市立建國高中學生使節團，今年再度跨校串聯「中山女高國際志工暨偏鄉扶輪少年服務團」，4月9日至13日前進澎湖縣合橫國小與池東國小，舉辦「力的魔法師-澎湖教育營」。以「虛實整合」的創新服務模式，打破城鄉的地理藩籬，為偏鄉學童帶來兼具溫度與實做的科學永續課堂。

    建中使節團自2021年起，團隊便深耕偏鄉教育，發展出「線上數位深耕、線下實體實踐」的雙軌模式。高中生志工們平時利用午休與放學時間，透過Google Meet與偏鄉學童連線，進行數學與生活科學課程輔導，並將教學教材與影片記錄在Padlet平台上，形成跨屆、跨區域的雲端知識庫。原本線上的抽象科學概念，透過五感體驗具體化。團隊特別設計了「RPG實境解謎遊戲」，讓孩子們在闖關中複習力學與環境永續的概念。

    除了教室內的科學實驗，營隊更將教室延伸至大自然。今（12）日2校志工帶領學童前往澎湖「后螺沙灘」展開淨灘行動。課程別出心裁地將「海漂垃圾」與「物理力學、洋流」結合，在淨灘後帶領學童實地觀察與分析撿拾到的垃圾，藉此深刻了解海洋廢棄物的來源與成因。

    此次活動財團法人澎湖縣泰嘉社會福利慈善事業基金會贊助10萬元，協助建國中學、中山女高團隊在澎湖的食宿。泰嘉基金會呂金發董事長重視故鄉子弟的教育，認為「教育是翻轉人生最好的機會」。

    澎湖海廢經過淨灘整理，還要經過科學分析。（泰嘉基金會提供）

    澎湖海廢經過淨灘整理，還要經過科學分析。（泰嘉基金會提供）

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