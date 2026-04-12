百年安通溫泉2-2》野溪溫泉「圍塊布就是私人浴場」 百年前人們就懂泡

1930年出版的東台灣展望一書的這張玉里溫泉照片，可見當時越嶺道是沿著溪走，再爬上溫泉公共澡堂。（記者花孟璟翻攝）

安通溫泉屬於玉里鎮樂合里轄區，溫泉在安通溪右岸湧出，溪左岸就是富里鄉吳江村，在沒有公路的年代要橫越海岸山脈走的是安通越嶺古道，沿著安通溪床溯溪翻過山就是台東長濱，往來行旅會在野溪溫泉洗個澡，但赤身裸體可不行，玉里鎮上70多歲邱姓民眾說，以前都是拉塊布圍起來就在溪邊洗。

安通溫泉舊名紅蓙溫泉，紅蓙兩字來自阿美族地名，與安通發音近似，意為小兒尿騷臭味，指的就是溫泉硫化氫發出的臭氣，目前有7家溫泉旅館及民宿，與瑞穗一樣都是百年溫泉區。至於最早是誰發現有兩種說法，一是1904年名叫「出口久米七」的日本腦丁探查樟樹資源時發現溫泉露頭，另一說是1896年日本陸軍陸地測量部進行台灣最早的5萬分之一地形圖測繪時發現。

請繼續往下閱讀...

早年人們都是直接在溪邊洗，直到1930年才有正式的公共澡堂，由台灣警察協會興建建警察招待所及公共浴場，從1930年「東台灣展望」老照片可見，當時越嶺道路走溪床，再爬上溫泉招待所，戰後公共澡堂被玉里鎮公所接管作為公共造產，但因經營不善，標售給現在的安通溫泉旅社連家經營至今。

雖然有公共澡堂但是要付錢，鄰近鄉鎮民眾、安通部落的阿美族人工作返家前都會到溪邊洗浴，因此從玉里王燕美基金會出版的「消失的歷史映像」，就有安通溪邊到處都是布幔及簡易草寮的景象，後來泡溫泉大家開始會穿泳裝，30年前的玉里鎮公所又在安通溪邊蓋泡湯池，也就是這次玉里鎮公所封閉引起民眾爭議的源頭。

相關新聞:

百年安通溫泉2-1》解救泡湯池非法困境 部落盼玉里鎮公所輔導

早年玉里安通溪邊到處都是搭塊布幔及簡易草寮的私人澡堂，不必燒熱水，洗得是天然溫泉，十分懂泡。（王燕美基金會提供）

1930年代蓋的警察療養所，戰後被玉里鎮公所標售給安通溫泉大旅社經營，現在已經成為歷史建築，還經營山嵐拉麵店。（記者花孟璟攝）

玉里鎮公所在安通溪左岸高灘地上蓋的三個溫泉池，溫泉法實施後因為土地不合法不能申請水權，縣府要依法開罰，鎮公所只得斷電，現在已經無法泡湯，回歸野溪溫泉。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法