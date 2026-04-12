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    首頁 > 生活

    舊存摺別丟！ 銀行行員揭「1神用途」難被取代

    2026/04/12 16:45 即時新聞／綜合報導
    銀行存摺示意圖。（資料照）

    銀行存摺示意圖。（資料照）

    隨著科技進步，許多銀行推出數位帳戶、電子支付等便利功能，讓越來越多民眾減少紙本存摺使用率。有網友好奇訊問，大家如果累積太多舊存摺，是會選擇繼續留著還是直接丟棄？貼文一出，意外釣出銀行行員親自解惑，透露存摺其實有一項難以被取代的超神用途，冷知識也在網上掀起眾人熱烈討論與瘋傳。

    據悉，一名女網友先前在社群平台Threads發文表示，自己手中累積了不少本舊存摺，但平時幾乎用不到它們，不確定是否要繼續留下來，於是決定發文詢問其他人是否有類似經驗。無獨有偶，另一名男網友也發文詢問眾人，是否還有在刷存摺的習慣，坦言自己自從成年後，80%都靠網路銀行來解決，不確定不刷是否會問題。

    該文一出，網友們紛紛回應說，「存摺我阿嬤在用的」、「太舊沒有重點就丟」、「留個幾年後就剪碎丟掉」、「我都會留著，怕以後出事會後悔」、「不會，但是刷一次要等很久 機器會瘋狂運作，有可能還要去換本子」、「都直接丟掉，可以去銀行、郵局申請濃縮存摺，以後詐騙集團盜用存摺，有清楚的金流歷程記錄」。

    眾多留言中，一名自稱銀行行員的網友現身留言區，認真建議大家把存摺好好留下來，並透露他們常遇到客戶來調閱歷史交易紀錄，然而給的日期、時間區間大到無從找起，這個時候如果有存摺，就會很快查到相關資料。該名行員還補充，存摺不占空間，若願意留下它，大概5年即可；不過如果是銀行傳票，則建議留存10年左右。

    此外，行員進一步說明，如果存摺紀錄僅包括薪資、家用等，不將它留下也無妨；但如果有交易買賣、借貸，甚至孝親費等紀錄，若不留下存摺，他建議要另外紀錄下來，以防未來要向銀行調閱資料時，才有找到確切時間點。

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