「粉紅超跑」今晚起駕！ 氣象署「行動氣象儀」9天8夜天氣報你知

氣象署表示，今年首度投入「行動氣象儀」，將隨行於進香隊伍，即時回傳在地天氣資訊。（圖由氣象署提供）

今年白沙屯媽祖進香活動於今天（12日）晚間11點起駕，為期9天8夜！中央氣象署表示，今年首度投入「行動氣象儀」，將隨行於進香隊伍，即時回傳在地天氣資訊，也能提供人群中體感溫度，協助民眾預防熱傷害，讓氣象資訊成為最有感的守護，隨時隨地掌握！

氣象署表示，署長呂國臣、預報中心副主任伍婉華今天帶領服務團隊於上午10點30分先行於拱天宮廟埕進行現場氣象播報，說明未來9天8夜的天氣趨勢，特別提醒未來幾天陽光強烈，民眾務必注意紫外線曝曬與高溫考驗。

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呂國臣表示，今年首度投入的「行動氣象儀」將隨行於進香隊伍，即時回傳在地天氣資訊並呈現在客製化網頁，並強調該設備能提供人群中體感溫度，協助民眾預防熱傷害，讓氣象資訊成為最有感的守護，同時也針對這次活動特製「UV變色鑰匙圈」，透過鑰匙圈在紫外線曝曬下顏色的變化，提醒民眾注意紫外線的傷害。

氣象署表示，這次也同步在白沙屯火車站前設置互動服務站，推廣「中央氣象署W-生活」App及「白沙屯媽祖進香氣象服務網」，民眾只要參與互動即可獲得限量紀念小禮「UV變色鑰匙圈」，現場反應極為踴躍；將透過多元管道適時協助民眾提前規劃，落實「給生活好氣象」的貼心服務，陪伴每一位信眾參與活動更安心便利。

氣象署表示，今年首度投入「行動氣象儀」，將隨行於進香隊伍，即時回傳在地天氣資訊。（圖由氣象署提供）

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