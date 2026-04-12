粉紅超跑12日深夜出發，大媽、爐主媽沐浴更衣 人潮擠爆。（白沙屯媽祖電視台提供）

被稱為「粉紅超跑」的白沙屯拱天宮媽祖婆徒步往北港朝天宮進香將於今（12）日深夜11點55分出發，大批隨香信眾今天中午就已經擠滿白沙屯地區，拱天宮「大媽」與今年將同轎進香的「爐主媽」也在今天中午1點10分沐浴更衣。

白沙屯拱天宮大媽、爐主媽沐浴更衣後，廟方人員將媽祖聖尊請入神龕，爐主媽於9日上午就已經回到拱天宮，總統賴清德預計於今天傍晚抵達拱天宮參拜。大批車流今天中午就停滿白沙屯地區，徒步信眾也湧入拱天宮，將拱天宮周圍擠得水洩不通。

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不少信眾也熱情發放結緣品、飲料、水、食物等，位於台1線拱天宮牌樓前至下午2點已經寸步難行，信眾幾乎是前胸貼後背行進，人潮已經難以估計；有店家自上午即歡喜發放食物、結緣品，一間店家大手筆準備10000份免費點心供香燈腳享用，還有店家準備雞酒跟湯點，豐盛點心吸引信眾大排長龍。

粉紅超跑12日深夜出發，大媽、爐主媽沐浴更衣 人潮擠爆。圖左為大媽聖衣、圖右為爐主媽聖衣。（白沙屯媽祖電視台提供）

粉紅超跑12日深夜出發，大媽、爐主媽沐浴更衣人潮擠爆。（記者蔡政珉攝）

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