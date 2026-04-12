地方期待30年仍卡關 張麗善籲中央速核定斗六鐵路高架化

斗六市區鐵路高架化議題，地方已期待30年，民眾盼中央可以儘速審查核定計畫。（記者李文德攝）

地方期待30年的斗六鐵路高架化，遲至今日未有下文。繼立委劉建國日前邀交通部長陳世凱訪雲林，陳允諾5月召開專家會議、力拚6月核定。雲林縣政府今（12日）在斗六公所召開地方說明會，縣長張麗善喊話，該計畫的關鍵技術爭議已排除，請中央加速審查核定，應不分藍綠共同促成。

2017年開始，雲林縣府獲交通部補助、進行斗六市區鐵路高架化可行性評估，而斗六市區鐵路沿線會經過7平交道、3陸橋、2地下道，工程預計拆除3處陸橋，並設置臨時平交道，總工程逾220億元。而縣府針對中央多次提出曲率半徑、臨時平交道設置、內環路陸橋坡度3個問題討論。

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去年12月根據研商會議後，提交修正報告給交通部續審，今年2月中央要求需配合地方財力調整更新抽換報告，所以縣府將地方負擔金額從34.6億提高為42.87億元，至今仍未有審核下文。

日前劉建國邀陳世凱會勘雲林縣內交通建設，劉在會中表達儘速審查。陳世凱表示，將在5月召開專家審查會，目標6月中旬報請行政院核定。

今縣府舉辦地方說明會，由張麗善主持，交通部路政及道安司長吳東凌、鐵道局副局長呂新喜、立委張嘉郡等人出席與會，與市轄40里鄰里長會談。保庄里長李芳美說，鐵路高架化已是斗六市民關切的重大議題，不過一年拖過一年，每次到了選舉才又被拿出來討論，真的不要再延宕下去。

張麗善指出，未來計畫順利通過，還需約2年綜合規劃及9年施工期，如果持續拖延，地方自籌款將持續增加，盼中央儘速完成審查，以降低時程與經費壓力。

吳東凌表示，斗六交通條件較為複雜，前期花費較多時間評估與審查，隨著相關問題已大致釐清，計畫也送至交通部，後續將加速審查程序。

雲林縣府今（12日）在斗六廳舉辦地方說明會，籲請中央儘速審查鐵路高架化。（記者李文德攝）

立委劉建國（右2）日前邀交通部長陳世凱（左2）到雲林訪視交通建設。陳允諾5月召開專家會議，力拚6月核定。（劉建國辦公室提供）

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