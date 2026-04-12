台南做工行善團啟動逾12年 為弱勢修屋累計326戶

做工行善團持續為弱勢修屋，落實「希望家園」願景。（南市勞工局提供）

南市勞工局結合工會的做工行善團，連日來持續為關廟區81歲的陳姓弱勢老翁修繕老舊房屋，完成後將是行善團啟動逾12年，協助翻新的第326戶，志工團隊有夫妻檔、父子檔，甚至一家人總動員，犧牲假期，無私奉獻，展現文化古都的人情味。

勞工局長王鑫基表示，陳翁的住處年久失修，做工修繕團各工會依序進場，執行進度任務，上週由油漆工會先完成防水工程，接續電子加工，今天泥水工會展開牆面填補、廚房浴廁壁磚等修繕，預計5月可以完成；另外，大台南總工會、台南市勞工志願服務協會、電氣工會與泥水工會等也偕同志工，前往曾文市政願景園區協助整理回收二手家具的暫置空間。

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王鑫基說，連日來出勤的家庭志工，有勞工志願服務協會的莊志偉與謝芬蘭、田崑遲與黃美玲、曹志清與陳雪惠、陳來發與苑秀芳、沈德賢與侯瑞瑛等夫妻檔，還有黃素封與王家慶母子檔；泥水工會為蔡德發與邱秋香、謝孟峰與林宜靜等夫妻檔，以及許文科與許順評父子檔，加上陳文招、張文珍、陳竣昇等一家人。

做工行善團持續出動，為關廟區的弱勢老翁修屋。（南市勞工局提供）

志工們犧牲假期，協助整理曾文市政願景園區的環境。（南市勞工局提供）

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