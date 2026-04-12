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    首頁 > 生活

    太保市公所發放創意花燈 「馬盯尼」延續燈會熱潮

    2026/04/12 14:55 記者蔡宗勳／嘉義報導
    太保國中師生創作的「扭頭馬面－馬盯尼」花燈在2026台灣燈會大出鋒頭。（記者蔡宗勳攝）

    太保國中師生創作的「扭頭馬面－馬盯尼」花燈在2026台灣燈會大出鋒頭。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣太保市公所12日於太保市藝文中心舉辦「模範兒童表揚大會」，表揚國中模範生及國小模範兒童共141位。活動亮點為發放創意花燈「馬盯尼」DIY摺紙模型，原訂中午11點半發放，但還不到11點就大排長龍，市長鄭淑分不忍大人小孩頂著大太陽排隊等候，11點10分就開始發放，小朋友拿到「馬盯尼」個個笑逐顏開。

    鄭淑分表示，太保國中羅源祥老師帶領呂育駖、林語綺、林亞歆、林同慶、邱鉦欽等學生，共同創作的花燈「扭頭馬面－馬盯尼」。這個作品於2026台灣燈會期間引發熱烈關注與討論，成為會場焦點之一。公所在取得授權後，將花燈「扭頭馬面－馬盯尼」轉化為「小馬盯尼DIY摺紙模型」，在這表揚大會公開亮相，並於現場免費發放，讓更多孩子能親手體驗創作的樂趣，延續台灣燈會作品的熱度，並讓創意教育從展場走入生活。

    鄭淑分指出，太保國中師生能將課堂知識轉化為具體創作，不僅展現學習成果，更吸引社會高度關注，為太保市帶來正面能量。而且「創造力就是超能力」，期盼透過「馬盯尼」的案例，鼓勵孩子勇於嘗試、跨域學習。為肯定太保國中師生創作成果，特別媒合民間友人提供3萬元獎金，在表揚大會上頒贈 。

    鄭淑分說，模範兒童表揚不僅是榮耀的象徵，更是對下一代的期許。透過公開表揚儀式與多元活動安排，讓孩子在肯定中成長、在體驗中學習，培養品格、創意與責任感，成為未來帶動台灣進步的重要力量。

    太保市公所表揚模範兒童，家人也來分享喜悅。（記者蔡宗勳攝）

    太保市公所表揚模範兒童，家人也來分享喜悅。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣太保市公所表揚模範兒童。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣太保市公所表揚模範兒童。（記者蔡宗勳攝）

    民眾排隊領取創意花燈「馬盯尼」DIY摺紙模型。（記者蔡宗勳攝）

    民眾排隊領取創意花燈「馬盯尼」DIY摺紙模型。（記者蔡宗勳攝）

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