台南味飄日本台灣祭10週年 普濟燈會魅力助陣

夜奇鴨驚喜現身在晴空塔的台灣祭會場同樂。（台南市政府提供）

日本台灣祭邁入10週年，以「台南」為主題，將普濟燈會燈籠及台南限定小吃搬到日本。台南市長黃偉哲今率團到東京晴空塔及群馬太田展區進行推廣，期許兼具傳統台南美學與極致美味的盛會，能深植日本民眾心中。

台灣祭於東京與群馬雙城同步舉行，將持續至5月31日，黃偉哲也前往群馬縣參與「台灣祭in群馬太田2026台南燈會」，現場發送台南果乾給民眾試吃，他表示，期望藉此持續深化台南與日本市場的交流合作，提升農漁特產品的外銷成效。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，感謝主辦單位以台南為主題策劃活動，讓台南得以向日本民眾直接呈現豐富的飲食文化與農產特色。特別頒贈「台南農產物PR大使」予台灣祭執行委員會片岡健一社長，感謝片岡社長長年協助推廣台南農漁特產品。

黃偉哲向日本朋友介紹擔仔麵、蝦仁飯、芒果和鳳梨製成的甜點等台南特色小吃料理，同時開箱「台灣祭in晴空塔2026」活動特設的「台南選物」小舖，展售包含鳳梨酥、芒果及鳳梨系列果乾、虱目魚酥、肉燥、芝麻糕等台南知名特色伴手禮，並在現場發送試吃品，向日本民眾大力推薦可口的「台南味」，熱情邀請日本朋友造訪台南。

台南市長黃偉哲也前往在群馬太田同步舉行的台灣祭發送試吃果乾。（台南市政府提供）

晴空塔台灣祭吸引滿滿人潮。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法