為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南味飄日本台灣祭10週年 普濟燈會魅力助陣

    2026/04/12 14:48 記者王姝琇／台南報導
    夜奇鴨驚喜現身在晴空塔的台灣祭會場同樂。（台南市政府提供）

    夜奇鴨驚喜現身在晴空塔的台灣祭會場同樂。（台南市政府提供）

    日本台灣祭邁入10週年，以「台南」為主題，將普濟燈會燈籠及台南限定小吃搬到日本。台南市長黃偉哲今率團到東京晴空塔及群馬太田展區進行推廣，期許兼具傳統台南美學與極致美味的盛會，能深植日本民眾心中。

    台灣祭於東京與群馬雙城同步舉行，將持續至5月31日，黃偉哲也前往群馬縣參與「台灣祭in群馬太田2026台南燈會」，現場發送台南果乾給民眾試吃，他表示，期望藉此持續深化台南與日本市場的交流合作，提升農漁特產品的外銷成效。

    黃偉哲表示，感謝主辦單位以台南為主題策劃活動，讓台南得以向日本民眾直接呈現豐富的飲食文化與農產特色。特別頒贈「台南農產物PR大使」予台灣祭執行委員會片岡健一社長，感謝片岡社長長年協助推廣台南農漁特產品。

    黃偉哲向日本朋友介紹擔仔麵、蝦仁飯、芒果和鳳梨製成的甜點等台南特色小吃料理，同時開箱「台灣祭in晴空塔2026」活動特設的「台南選物」小舖，展售包含鳳梨酥、芒果及鳳梨系列果乾、虱目魚酥、肉燥、芝麻糕等台南知名特色伴手禮，並在現場發送試吃品，向日本民眾大力推薦可口的「台南味」，熱情邀請日本朋友造訪台南。

    台南市長黃偉哲也前往在群馬太田同步舉行的台灣祭發送試吃果乾。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲也前往在群馬太田同步舉行的台灣祭發送試吃果乾。（台南市政府提供）

    晴空塔台灣祭吸引滿滿人潮。（台南市政府提供）

    晴空塔台灣祭吸引滿滿人潮。（台南市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播