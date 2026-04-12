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    首頁 > 生活

    「粉紅超跑」料4/13走彰化山線南下 追媽祖這3樣不可少

    2026/04/12 14:29 記者湯世名／彰化報導
    「粉紅超跑」預料13日將走彰化山線南下，但仍充滿變數。（資料照）

    「粉紅超跑」預料13日將走彰化山線南下，但仍充滿變數。（資料照）

    有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯拱天宮媽祖，將於12日子時登轎起駕南下北港進香。彰化警方研判，依照去年進香路徑，今年南下時間較寬裕，極大機率會走山線，也就是沿省道台1線南下，於13、14日兩天縱貫彰化縣境內，由於這幾天預料都將是高溫炎熱，警方建議欲追尋白沙屯媽祖的香燈腳，最好備齊毛巾、帽子與開水等以避免中暑。

    被信徒冠上「粉紅超跑」之名的媽祖鑾轎會「選路」，路線總是飄忽不定，彰化縣警局根據經驗推測，今年鑾轎南下可能走山線，去程經過彰化縣境的時間應會落在4月13、14日兩天，回鑾可能採「急行軍」走海線，預計18日抵達彰化縣北端，行程「超硬」，信眾恐怕要有心理準備。

    彰化警方規劃勤務，以此推算13日將進入彰化縣北端；由於去程天數較長有4天，推測鑾轎會走路程較遠的山線，也就是從省道台一線台中市大肚橋進入彰化市的機率較高。警方因此推測，鑾轎去程若走台一線中山路，可能會經過臨八卦山脈的彰化市、花壇鄉、大村鄉和員林市等鄉鎮；14日晚間則在彰化南端駐駕。

    回程考量到4月20日須回宮安座，回鑾之路將轉為「海線急行軍」，也就是沿省道台17線一路往北疾行，考驗廣大信眾的耐力，預計18日就會直衝彰化北端，現身彰化鹿港、伸港地區。

    警方呼籲，由於這幾天氣溫將高溫炎熱，跟隨媽祖腳步的香燈腳，最好隨身攜帶開水補充水分，並且帶帽子遮陽，以及備妥毛巾隨時弄濕降溫；此外也最好穿短褲、短袖，以及綠油精或提神精油以避免中暑。

    「粉紅超跑」所到之處萬人空巷。（資料照）

    「粉紅超跑」所到之處萬人空巷。（資料照）

    「粉紅超跑」所到之處聚集爆滿信眾。（資料照）

    「粉紅超跑」所到之處聚集爆滿信眾。（資料照）

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