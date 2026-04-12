中國「惠台」農漁產品輸入措施 農產貿易業者：風險高須觀望

中國今年初調高台灣鳳梨釋迦輸入關稅，導致產地價大跌，後來由農業部救市。（資料照）

中國於鄭習會後宣布10項「惠台」措施，含在堅持九二共識、反對台獨政治基礎上，提供符合檢疫的台灣農產品輸入便利，農產貿易業者表示，目前合作的許多台灣包裝場仍在觀望，除擔憂中國隨時翻臉禁運外，也認為中國檢疫不透明與當地已種植許多台灣水果，都是風險。

中國今宣布惠台措施，包含在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入中國提供便利，並稱將支持台灣農漁產品參與各類展銷會、對接會，拓展銷售渠道等，有經營多年農產貿易的業者表示，昨日消息出來後，合作的許多鳳梨包裝場已在觀望，部分看好中國當地市場的鳳梨包裝場認為若中國可恢復過往寬鬆檢疫標準，甚至一如過去由中國提供台灣業者輸入獎勵，加上海運航程短，仍想重新投入中國市場。

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該業者進一步指出，這些對中國市場有興趣的包裝場多半是因為鳳梨輸入到日本時被檢出有害蟲必須全櫃蒸熏，而依照目前國內規定，若全櫃蒸熏就無法領取外銷獎勵，該業者強調，也有合作的包裝場認為，中國檢疫條件等非常不透明，如智利輸入中國市場的櫻桃就多次被嚴查，或者中國海關刻意拖延檢疫時間，在農產品保鮮效期有限下，業者損失只能全櫃報銷，又中國當地目前已經種植許多台灣的水果，如鳳梨或鳳梨釋迦等在中國已廣泛可見，中國雖然恢復台灣鳳梨釋迦輸入，但不僅檢疫條件嚴格，更直接調高關稅，導致產地價大跌。

另有專做鳳梨外銷的業者表示，台灣鳳梨這幾年在日本市場站穩，加上內需強旺，整體鳳梨價格都是相對高價。

另有1名產業經營者表示，中國市場近年因為經濟下行，整體內需市場正在萎縮，加上若發生檢疫狀況時又不透明，加上農產品有保鮮效期，若又臨時被禁，會面臨市場訂單轉移困難，對於是否重新返回中國市場還要觀望。

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