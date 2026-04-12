八里淡水客運紅22減班600人受影響 陳家琪推紅13優化補缺口

新北市議員陳家琪日前與客運業者協調，優化紅13公車動線，規劃將全天候24個班次統一恢復至原八仙樂園站上下車，目前改善方案已送交交通局行政審查，期盼儘早落實。（記者羅國嘉攝）

新北市八里淡水客運總站遷移引發下罟里通勤危機，紅22路線變動後，延駛班次從每日24班驟減至8班，導致600名鄉親及學生面臨「無車可搭」或需步行一大段路才可搭上車。新北市議員陳家琪日前與客運業者協調，優化紅13公車動線，規劃將全天候24個班次統一恢復至原八仙樂園站上下車，目前改善方案已送交交通局行政審查，期盼儘早落實。

陳家琪指出，八里下罟里目前設籍人口約1700人，受淡水客運總站自八里端遷移後紅22路線公車減班影響，受衝擊的通勤族與長者預估約600人。原本每日24班的服務量能，在試行規劃中，每天只有特定8班次會延駛至南嶽宮，對大多數時段搭乘的鄉親來說，仍無法完全補足紅22變動後的缺口，因為民眾為了搭車，往往得辛苦步行一大段路，走到「水仙溪橋」或「八仙橋頭」才能上車。

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為補足交通缺口，陳家琪走訪地方收集回饋，並與客運業者反覆溝通後達成理想改善方案。她說，將優化紅13路線公車，不再受限特定時段，而是將全天候24個班次統一調整至原「八仙樂園站」大門口迴轉上下車。此舉不僅將搭車點恢復至鄉親熟悉的位置，更透過整合服務能量，縮短居民步行距離，讓通勤動線更安全。

陳家琪表示，目前改善的大致方向已經確定，後續將送往交通局進行行政審查。她承諾將持續緊盯行政作業進度，確保這份「減輕走路辛苦、縮短回家距離」的交通優化方案能盡快上路，切實保障偏郊區域的交通平權。

另外，有關蘆洲新巴士，蘆洲區公所表示，目前部分車輛已納入汰換規劃，公所已爭取相關經費，自去年起開始已汰換1輛新巴士，今年6月將再更新4輛，新巴士路線也將全面更換。

新北市議員陳家琪日前與客運業者協調，優化紅13公車動線，規劃將全天候24個班次統一恢復至原八仙樂園站上下車，目前改善方案已送交交通局行政審查，期盼儘早落實。（記者羅國嘉攝）

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