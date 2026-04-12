中國開放上海、福建赴台自由行 業者：樂觀其成

中國於鄭習會後宣布10項「惠台」措施，含在堅持九二共識、反對台獨政治基礎上，推動恢復上海、福建居民赴台自由行等措施；示意圖。（記者黃宜靜攝）

中國於鄭習會後宣布10項「惠台」措施，含在堅持九二共識、反對台獨政治基礎上，推動恢復上海、福建居民赴台自由行等措施；對此，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會榮譽理事長蕭博仁表示，樂觀其成，也希望兩岸可以交流、開放，不過仍需視政府意見、因應措施，他認為，若要開放，也是有前例可循，不會造成台灣太大的負擔。

中國宣布10項惠台措施中，涵蓋觀光旅遊、農漁產品等。其中，兩岸觀光部分，中國將推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊（自助旅行）試點；對此，蕭博仁指出，對於此次開放上海、福建居民赴台自由行「樂觀其成」，也希望兩岸可以交流、開放，不過仍需視政府意見、因應措施。他認為，若要開放，也是有前例可循，依照過去的措施，像是以量、省份或航班控制等方式執行。

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蕭博仁指出，對於外國旅客來台遊玩，台灣各縣市旅遊景點早已規劃、行之有年，但過去因政治問題，而未開放中客來台，若未來開放後，對於旅行社來說並不是很困難，「其實旅遊業早就準備好了，若要以人流控制，基本上不會造成台灣太大的負擔。」

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