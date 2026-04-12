傳統柿餅升級！番路農會「柿果子脆片」 搶攻日本市場

「嘉義優鮮」品牌前進日本職棒西武巨蛋。（圖由番路鄉農會提供）

看到日本對柿子、柿餅情有所鍾的市場，柿子產量全台第一的嘉義縣番路鄉，番路鄉農會將創新產品「柿果子脆片」導入日本零售通路，「柿果子脆片」在關東地區具代表性的亞洲選品通路「亞洲太陽市場」上架銷售，開啟台灣柿子在日本市場全新消費想像，期待能成為日本消費者全年皆可享用的休閒零食。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，不同於以往以參展曝光為主的推廣模式，番路鄉農會這次策略更著重於直接進入市場，選定關東地區具代表性的亞洲選品通路「亞洲太陽市場」，於吉祥寺、千歲船橋及海老名等據點販售，鎖定年輕族群與重視生活質感的消費客群，讓產品不只被看見，更能被實際購買與持續消費。

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趙幸芳指出，日本雖為柿子重要產地，但加工型態仍偏向傳統，市場對新型態產品仍具發展空間，這次主打的商品「柿果子脆片」，以創新加工技術將台灣柿子轉化為輕盈酥脆的即食零嘴，跳脫傳統柿餅的食用情境，讓柿子從季節性水果，轉為全年皆可享用的休閒食品，也重新定義柿子產品在日本市場的定位。

產品策略上，農會同步調整包裝與規格，採用小包裝設計，提升攜帶便利性與消費彈性，更貼近日本消費者偏好的精緻化與即食需求，使產品能自然融入日常生活場景。 農會也同步推出全新升級產品「柿子果脆」，延續製程技術保留鮮果風味與營養。

番路農會強調，未來將持續以加工創新為核心，結合政府資源與國際通路布局，逐步建立海外市場據點。

番路鄉農會日本西武巨蛋展售會，顧客絡繹不絕。（圖由番路鄉農會提供）

番路鄉農會在日本太陽亞洲市場推廣產品。（圖由番路鄉農會提供）

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