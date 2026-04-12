基隆市國中、國小、幼兒園教甄203人 明起報名至4/23

基隆市政府教育處辦理115年度公立國中、國小及幼兒園教師甄試，共計招考203人，4月13日到23日受理報名。（記者俞肇福攝）

想當公立國中、國小及幼兒園老師的準教師們請注意！基隆市政府教育處將於明天（13日）起到4月23日（週四）15時30分止，受理公立國中、國小及幼兒園教師甄試初選報名，共計招考203人。初選筆試日期為5月31日，6月4日公告初選錄取名單，6月6日複選報名及繳費，6月14日複試，6月18日公告教甄錄取名單。教師甄選簡章已公告上網，有意報考教師請上基隆市政府教育處官網查詢。

受到少子化影響，各縣市學生數量減少，教育現場環境不如過往，造成教師不再堅持要屆齡退休，連帶影響所及，教師數明顯不足；基隆市國中端睽違12年未再招考，去年才招考的國小、幼兒園教師因屆退教師及未招滿，今年也要辦理教師甄選。

請繼續往下閱讀...

記者初步調查，碩士第1年擔任教師，如擔任公立國小導師，薪水5萬8520元；學士第一年擔任公立國小導師，薪水5萬1130元。大學畢業與碩士畢業，薪水相差7390元，導師費則是3000元。

根據教育處公告教師甄選簡章，公立幼兒園將招考普通幼教老師12人、學前特教老師13人；公立國小招考普通教師37人、英語教師7人、專輔教師5人、特教老師16人及原住民重點學校一般教師1人。公立國中招考國文科10人、英語科12人、數學科5人、生物科2人等共112人。相關招考科目老師請查閱國中、國小語幼兒園教師甄選簡章。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法