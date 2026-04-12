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    首頁 > 生活

    竹縣長照3.0導入智慧、整合資源 獲衛福部核定12億元

    2026/04/12 13:27 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府115年度長照3.0整合型計畫獲核定總經費12.1億元，將全面提升在地照護服務量能。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府115年度長照3.0整合型計畫獲核定總經費12.1億元，將全面提升在地照護服務量能。（記者廖雪茹攝）

    衛生福利部今年起推動「長期照顧十年計畫3.0」，新竹縣政府115年度長照3.0整合型計畫獲核定總經費12.1億元，較114年度9.8億元大幅成長24%，將全面提升在地照護服務量能。

    縣長楊文科表示，新竹縣長照政策推動成果獲得中央肯定，今年進一步挹注資源，這次核定的整合型計畫，透過資源盤點與整合、服務品質升級及科技導入，逐步建置完善且具韌性的長照服務體系，期讓民眾在熟悉的生活環境中即可獲得完善的照顧服務。

    縣府高齡長照處指出， 衛福部自今年1月1日起推動「長期照顧十年計畫3.0」，以「健康老化」、「在地安老」及「安寧善終」為3大願景。該計畫經費主要運用於「服務使用者費用」及「長照服務單位布建與營運補助」兩大面向。

    重點項目包括居家服務、日間照顧、家庭托顧、小規模多機能服務、長照交通接送、營養餐飲服務、社區整體照顧服務體系建置，以及強化長照行政人力資源、失智症團體家屋等多元服務，持續擴大服務涵蓋率與可近性，滿足不同族群的照顧需求。

    楊文科強調，面對高齡化社會快速來臨，縣府將持續強化長照資源布建與服務品質，結合智慧科技與在地網絡，讓長者與需要照顧的民眾都能安心生活，期許各單位攜手合作，持續精進長照服務，打造友善、幸福的宜居家園。

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