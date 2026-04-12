花苞黃了！彰化虎山巖第1朵何時開花掀熱潮 「五胞胎」有望現身

虎山巖金針花已有許多花苞發黃，蠢蠢欲動。（圖由米諾斯提供）

花苞黃了！彰化縣花壇鄉虎山巖第1朵金針花何時開？引發花迷高度關注，交通部觀光署參山國家風景區管理處舉辦預測第1朵金針花開日期活動，預測區間為10至16日，連日來有不少民眾預測開花日期，又以預測13、14日開花的最多；前年首波開花為「雙胞胎」，去年升級為「三姊妹」；今年園區已同時出現好幾株發黃的花苞，讓花迷大為驚喜，研判今年極可能會在13日開出第1朵，且可能會同時出現「四胞胎」甚至「五胞胎」，備受矚目。

目前彰化縣花壇鄉虎山巖滿山的金針花株儘管仍一片綠油油，但已出現不少黃色花苞，蠢蠢欲動；參山處在粉絲專頁公告，從10日起至16日，讓民眾到粉絲專頁留言預測第1朵金針花開日期活動，開花當天即是活動截止日；獎品較往年更為豐盛，有喔熊頸枕、喔熊悠遊卡、喔熊森林禮盒。

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參山處2023年首度舉辦猜第1朵金針花開花時間，掀起熱潮，當時第1朵金針花是在4月19日開出；前年則是在4月7日開出，且還是同時開出2朵的「姐妹花」；去年則是在4月22日開出，今年金針花季即將展開之際，已有不少民眾猜測第一朵花會在13日開出，但也有不少人猜14日或15日。

生態攝影師米諾斯說，依目前花苞狀況推估，4月中旬金針花將開約3成，4月底到5月初則是最佳賞花期，母親節前後更可能大爆發，呼應金針花「母親花」的意象。

虎山巖金針花已有許多花苞發黃，花迷猜測可能會出現多胞胎。（圖由米諾斯提供）

虎山巖金針花預料月底前達到最佳賞花期。（資料照）

虎山巖金針花預料母親節全面爆發，將帶來賞花人潮。（資料照）

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