竹市文史界國寶溫文龍辭世 享壽73歲

新竹市文史界國寶溫文龍辭世，享壽73歲，新竹文化界齊悲慟。（圖擷取自溫文龍臉書）

有新竹市文史國寶之稱的竹塹文教基金會創辦人溫文龍老師11日辭世，享壽73歲。溫文龍老師一生以文史工作者自居，對竹塹歷史文化脈理多所著墨，溫文龍辭世的消息今天傳出，新竹市文化界都齊聲悲慟，更有文化界及媒體人發文追悼，資深媒體人潘國正提到溫文龍是守護竹塹記億的攝影詩人，「他的一生，是為了讓這座城市記住自己。」

潘國正提到，是懷著無比沈痛與思念的心情，送別新竹文史界的守護者、竹塹散步老師溫文龍，溫文龍的離去，是這座古城巨大的損失，但他的身影將永遠定格在那些，他親手拍攝的老照片中，與這片土地共生。並稱溫文龍是從位金牌攝影到土地的記錄者，他曾是追求極致美學的攝影家，早期在無數攝影比賽中披荊斬棘，獲獎無數。但最令人敬佩的轉身，是在人生巔峰處毅然放下對名利的追逐，將鏡頭從「藝術的構圖」轉向「生命的歷史」。

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潘國正說，溫文龍將專注力用在那些即將消失的老建築、舊街區與老故事裡，用相機為竹塹城的變遷，留下一份不可替代的備忘錄。更是竹塹街頭的散步職人，對溫文龍來說，文史不在冰冷的教科書裡，而是在清晨的北門街、在石坊街的石刻紋理、在東門城的晨曦光影中。甚至他創辦及擔任竹塹文教基金會執行長，及在擔任觀光導覽協會理事長期間，無數次頂著風霜，領著後輩走入巷弄。用幽默風趣的口吻，讓枯燥的年表活了過來；尤其對竹塹城的熱愛，點亮許多人對於家鄉的自覺。

溫文龍更是文化資產的堅實後盾，在許多文史學者與後生眼中，溫文龍是位學識淵博、實務紮實的巨人。無論是協助編纂《迎曦飛越一八五》，還是致力各類鄉土教育與導覽推廣，始終站在第一線，是竹塹城的文史活字典與國寶。

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