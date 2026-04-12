公東高工以國產材打造家具 展場吸引企業爭相合作

公東高工近日參與「台灣國產木材家具特展」，以「延森」為策展主題，展現傳統工藝技術與現代設計的結合。（圖由教育部提供）

培育木工技職人才有口碑！公東高工以國產材打造質感家具，融合扎實工藝技術及現代設計概念，於展場獲得10餘家知名企業青睞，有意進一步推動雙方產學合作機制，為業界培育更多優質技職人才。

由瑞士白冷會錫質平神父所創的公東高工，在台東屹立60多年，頗負盛名，但日前因財務問題被列為專案輔導學校，一度面臨關門，引發社會關注。在向外界募款後，才得以繼續走下去。

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該校近日參與「台灣國產木材家具特展」，以「延森」為策展主題，作品選用台東在地國產木材，包括台灣杉、柳杉及紅檜漂流木等，將材料特性融入設計語彙，透過精細工藝呈現木材自然紋理與溫潤質感，並以簡潔現代線條重新詮釋家具形式，展現傳統工藝與當代設計的融合。

近年來，公東高工積極推動技職教育與產業合作，透過與家具產業建立合作模式，使學生在學習過程中接軌產業實務需求，培養兼具設計能力與製作技術的家具人才。在家具展期間，有包括歐德傢俱、無印良品、長興茂室內裝修、彥韋建設、優世美科技材料等10餘家知名公司，在參觀後表達希望透過產學合作機制，讓校園不僅是技術培育的場域，也成為家具產業人才養成的重要基地。

公東高工校長李恭榮表示，教育部長期支持公東技職教育的發展，不僅在課程的設計及教學提供協助外，也持續完善教學設備，讓木工科學生可以經由老師的引導、學習，累積技藝深度與設計能力，同時也讓森林資源價值得以被妥善運用與延續，正是成為台灣木藝文化與家具產業持續發展的重要基礎。

國教署表示，在林業及自然保育署台東分署的支持下，該校導入國產材應用概念，讓學生在製作與設計過程中理解材料來源與森林資源的關係，進一步思考木材使用與環境永續之間的連結。藉由此次參與家具展，不僅是教學成果的展現，也期望透過展覽讓社會大眾看見技職教育在文化傳承與產業發展中的重要角色。

公東高工近日參與「台灣國產木材家具特展」，以「延森」為策展主題，展現傳統工藝技術與現代設計的結合。（圖由教育部提供）

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