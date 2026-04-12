首季非法旅宿 台南、雙北均開罰破700萬 日租套房「1縣市」最多

交通部觀光署近日公布今年1-3月各縣市旅館業及民宿查報取締績效，其中旅館開罰金額前3名為台南市、台北市及新北市，開罰金額都超過700萬元；示意圖，與新聞事件無關。（記者黃宜靜攝）

休假期間不少民眾開始規劃旅遊；交通部觀光署近日公布今年1-3月各縣市旅館業及民宿查報取締績效，其中旅館開罰金額前3名為台南市、台北市及新北市，開罰金額都超過700萬元，尤其未合法列管家數中，日租套房增加，其中台北市總計410家最多。

根據觀光署資料顯示，今年1-3月現有合法旅館3,280家，較去年同期減少14家，變動0.43%不大，應是個別業者經營考量而進退場的結果；其中未合法列管家數1,174家（非法旅館314家、非法日租套房860家），較去年同期增加42家，主要是都會區的日租套房增加及地方政府積極稽查致原先列管家數增加或歇業；非法日租套房共有860家中，台北市高達410家，其次台中市187家、高雄市113家。

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觀光署指出，此次總稽查家次934家次，最多的前3名為台北市286家次、高雄市114家次、台南市107家次；總罰鍰次數185次，最多的前3名為台北市74次、台中市40次及台南市21次；總罰鍰金額3,267萬元，最多的前3名為台南市742萬元、台北市736萬元及新北市730萬元。

至於民宿上，觀光署統計，今年第1季合法民宿有1萬2,693家，較去年同期增加430家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響。未合法民宿列管家數則有541家，較去年同期減少44家，與地方政府積極稽查，導致原先列管家數增加或歇業有關。

觀光署分析，此次稽查家次2,291家次，最多的前3名為台東縣983家次、屏東縣426家次及台南市226家次，其中總罰鍰次數56次，最多的前3名為台南市、台東縣各10次、宜蘭縣9次及花蓮縣7次；總罰鍰金額387萬元，最多的前3名為宜蘭縣107萬元、花蓮縣70萬元及台東縣63萬元。

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