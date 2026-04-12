白沙屯媽祖今起駕 北港高7尺2、重逾40公斤「大支香」將全程跟隨

大支香聖香媽進香軍團將扛香，全程跟隨媽祖徒步進香。（圖由馬瑋伶提供）

今天白沙屯媽祖將登轎起駕前往北港朝天宮，而在北港由黃谷江、馬瑋伶、蔡嘉彰等人組成的「大支香聖香媽進香軍團」，今年是第13年製作7支「大支香」，其中2支高約218公分、重逾40公斤，非常吸睛。馬瑋伶表示，起駕後眾人將輪流扛香跟隨媽祖，8天7夜的全程會燃香禮敬媽祖。

主要製作「大支香」的馬瑋伶表示，25年前由黃谷江開始扛「大支香」徒步進香，直到13年前與黃谷江扛著買市面上的大支香，跟隨在後方的她疑惑，既聞不到燃香的香氣，也看到扛香者身上常被香灰燙傷，仔細調查才發現，市售大支香含過多化學助燃劑，因此隔年開始自製大支香，並成立「大支香聖香媽」徒步軍團。

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馬瑋伶指出，「大支香」製作過程繁雜也耗時，大約每年中秋節後，她與蔡嘉彰等人便開始準備製作材料，經過一層層的塑形、乾燥，最後由彩繪師黃志偉畫上龍鳳、花鳥、祥獸等圖案，所需時間至少要半年。

馬瑋伶表示，今年大支香共製作7支，主要用純中藥手工製作，內含檀香、沈香等24種草藥，因無添加任何化學物質，因此聞的人不會傷身體。而這7支香，有2支稱為「龍升天」、「鳳回巢」，高約218公分、重逾40公斤，作為出廟、回宮主要之用，其餘5支將近200公分，作為進香途中所用。

黃谷江指出，從白沙屯出廟時，就會扛著「大支香」在頭旗車前行進，今年大約近10名成員輪流扛香，且大支香全程都不能熄滅，每當1支燃燒殆盡，就必須拿新香接續上。

黃谷江表示，不少香燈腳都在扛香途中詢問是否可以體驗扛看看，但一切都是機緣，若有緣分就會讓香客體驗，

黃谷江（左起）、蔡嘉彰、馬瑋伶等人組成的「大支香聖香媽進香軍團」，今年是第13年製作7支「大支香」，其中2支高218公分、重逾40公斤，非常吸睛。（記者李文德攝）

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