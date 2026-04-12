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    首頁 > 生活

    桃園拉拉山「媽媽桃」產季到 4/13起預購開跑

    2026/04/12 12:33 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園拉拉山「媽媽桃」產季開始，4月13日中午12點起，同步開放桃園好農官網、復興區農會官網、媽媽桃臉書粉絲專頁線上預購。（圖由農業局提供）

    桃園拉拉山「媽媽桃」產季開始，4月13日中午12點起，同步開放桃園好農官網、復興區農會官網、媽媽桃臉書粉絲專頁線上預購。（圖由農業局提供）

    桃園拉拉山「媽媽桃」產季開始，桃園市農業局表示，4月13日中午12點起，同步開放桃園好農官網復興區農會官網媽媽桃臉書粉絲專頁線上預購，凡單筆訂單購買1盒即可享免運配送，限量供應，額滿為止。

    農業局長陳冠義表示，復興區「媽媽桃」主要種植於海拔較低的三光、高義、華陵等地區，每年5月盛產，果實小巧、果肉細緻飽滿、汁多味甜，風味清新優雅，市府於產季期間整合實體及數位通路，透過多元管道行銷，全力幫助農民開拓銷售成績。

    陳冠義表示，為了讓大眾品嚐到道地優質的媽媽桃，預購產品皆由復興區農會專業人員全程進行嚴選分裝，嚴格控管「果形、色澤、成熟度」並確保品種一致，落實高規格品質把關，並由產地直接出貨、新鮮配送。

    農業局表示，為鼓勵民眾支持桃園優質農產，「媽媽桃」預購活動同步推出限量早鳥優惠方案，凡購買1盒「媽媽桃」（任選8粒、10粒、12粒），即享免運優惠，每盒皆採單盒防護包裝，避免嬌嫩的水蜜桃在運送過程中損傷，預購訂單預計5月起依續出貨，實際出貨時間將依產地採收狀況彈性調整。

    桃園拉拉山「媽媽桃」產季開始，4月13日中午12點起，同步開放桃園好農官網、復興區農會官網、媽媽桃臉書粉絲專頁線上預購。（圖由農業局提供）

    桃園拉拉山「媽媽桃」產季開始，4月13日中午12點起，同步開放桃園好農官網、復興區農會官網、媽媽桃臉書粉絲專頁線上預購。（圖由農業局提供）

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