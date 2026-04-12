桃園拉拉山「媽媽桃」產季到 4/13起預購開跑

桃園拉拉山「媽媽桃」產季開始，4月13日中午12點起，同步開放桃園好農官網、復興區農會官網、媽媽桃臉書粉絲專頁線上預購。（圖由農業局提供）

桃園拉拉山「媽媽桃」產季開始，桃園市農業局表示，4月13日中午12點起，同步開放桃園好農官網、復興區農會官網、媽媽桃臉書粉絲專頁線上預購，凡單筆訂單購買1盒即可享免運配送，限量供應，額滿為止。

農業局長陳冠義表示，復興區「媽媽桃」主要種植於海拔較低的三光、高義、華陵等地區，每年5月盛產，果實小巧、果肉細緻飽滿、汁多味甜，風味清新優雅，市府於產季期間整合實體及數位通路，透過多元管道行銷，全力幫助農民開拓銷售成績。

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陳冠義表示，為了讓大眾品嚐到道地優質的媽媽桃，預購產品皆由復興區農會專業人員全程進行嚴選分裝，嚴格控管「果形、色澤、成熟度」並確保品種一致，落實高規格品質把關，並由產地直接出貨、新鮮配送。

農業局表示，為鼓勵民眾支持桃園優質農產，「媽媽桃」預購活動同步推出限量早鳥優惠方案，凡購買1盒「媽媽桃」（任選8粒、10粒、12粒），即享免運優惠，每盒皆採單盒防護包裝，避免嬌嫩的水蜜桃在運送過程中損傷，預購訂單預計5月起依續出貨，實際出貨時間將依產地採收狀況彈性調整。

桃園拉拉山「媽媽桃」產季開始，4月13日中午12點起，同步開放桃園好農官網、復興區農會官網、媽媽桃臉書粉絲專頁線上預購。（圖由農業局提供）

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