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    首頁 > 生活

    花蓮門諾光復糖廠希望市集 用愛陪伴災民重建

    2026/04/12 12:36 記者王錦義／花蓮報導
    社團法人中華飛揚關懷協會攜手國立東華大學部落青年服務團，在門諾醫院光復希望是集中規劃充滿活力的「闖關區」。（圖由中華飛揚關懷協會提供）

    社團法人中華飛揚關懷協會攜手國立東華大學部落青年服務團，在門諾醫院光復希望是集中規劃充滿活力的「闖關區」。（圖由中華飛揚關懷協會提供）

    去年9月23日，花蓮光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖潰決引發嚴重洪災，歷經半年重建，花蓮門諾醫院今天到下午5點為止，在光復糖廠擴大舉辦「希望市集」，邀請近百個在地攤位與金曲獎得主等藝人演出，用愛與希望陪伴鄉親繼續向前。

    市集規模較去年平安市集擴大逾1倍，並首度加入音樂元素，下午2點開始舉行音樂會，邀請金曲獎得主林生祥、大竹研、舒米恩、以莉高露、阿不思、皓恩等藝人演出。門諾更提前舉辦攤商培力工作坊，協助在地店家提升競爭力。門諾醫院表示，期盼透過市集帶來人潮與歡樂，讓更多人看見光復的重生，持續用愛陪伴災民往前走。

    門諾醫院長莊永鑣說，去年洪災過後，看見光復鄉親在重建過程中難免疲憊，門諾當時在12月辦理「平安市集」，希望為大家撫平傷痛、找回內心平靜。「半年過去了，許多民眾雖然失去生財工具，卻帶著堅毅與努力重新站起來，這份生命力正是我們辦理希望市集的動力。」莊永鑣說，這次不只帶來醫療關懷，更補助在地攤位，要陪著鄉親一起找回笑容。

    社團法人中華飛揚關懷協會指出，作為共同主辦單位，特別規劃了充滿活力的「闖關區」，並攜手國立東華大學部落青年服務團共20位大學生，透過創意活動與懷舊童玩，設計多樣化的趣味關卡，吸引大批親子與長輩參與，為光復鄉長輩與民眾帶來一場充滿歡笑的跨世代交流。

    中華飛揚關懷協會理事長、同時也是門諾醫院感染科醫師的繆偉傑說，醫療與社福是偏鄉照顧的雙翼。作為醫師，深知生理健康的重要；但作為飛揚的理事長，更看見「社區陪伴」對長輩心理健康的價值。這次市集透過與東華部落青年服務團的合作，讓大學生有機會親近部落與鄉村，也讓長輩感受到年輕人的朝氣，這種「青銀共融」正是協會建構完善社區關懷網的重要一環。

    社團法人中華飛揚關懷協會攜手國立東華大學部落青年服務團，在門諾醫院光復希望是集中規劃充滿活力的「闖關區」。（圖由中華飛揚關懷協會提供）

    社團法人中華飛揚關懷協會攜手國立東華大學部落青年服務團，在門諾醫院光復希望是集中規劃充滿活力的「闖關區」。（圖由中華飛揚關懷協會提供）

    社團法人中華飛揚關懷協會攜手國立東華大學部落青年服務團，在門諾醫院光復希望是集中規劃充滿活力的「闖關區」。（圖由中華飛揚關懷協會提供）

    社團法人中華飛揚關懷協會攜手國立東華大學部落青年服務團，在門諾醫院光復希望是集中規劃充滿活力的「闖關區」。（圖由中華飛揚關懷協會提供）

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