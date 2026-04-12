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    首頁 > 生活

    30國青年聚澎湖 SDGs論壇討論島嶼觀光發展方向

    2026/04/12 12:59 記者劉禹慶／澎湖報導
    三十國青年代表，齊聚澎湖科技大學。（魏名聰提供）

    三十國青年代表，齊聚澎湖科技大學。（魏名聰提供）

    由「Global SDGs Alliance」主辦、澎湖大慶旅行社協辦的2026「SDGs Impact Developers Conference」，4月10日至13日在國立澎湖科技大學國際會議廳舉辦，邀集30國青年代表，並有在地學界、地方政府、民間團體及青年共同參與，針對循環經濟、永續旅遊國際化、島嶼社會韌性等重要議題展開交流。

    論壇主席魏名聰表示，澎湖不是邊陲島嶼，而是足以讓世界青年重新理解海洋、觀光與社區韌性的真實現場，希望讓國際青年與澎湖一起思考未來，並且規劃每年舉辦，成為澎湖國際化的另一項特色。

    論壇青年主席黃一展表示，澎湖擁有獨特的海洋環境、島嶼文化與觀光條件，也同時面臨轉型與永續治理的挑戰，期待透過此次30國青年齊聚的論壇，深化澎湖與世界的對話關係，並持續累積國際青年與地方共創的能量，也盼望藉由年度論壇的持續累積，讓澎湖逐步發展出兼具海洋特色、青年參與與國際連結的城市品牌。

    這次出席論壇的來賓有：澎湖縣政府農漁局長陳高樑、國立澎湖科技大學觀光休閒學院長方祥權、海洋休憩系主任黃妍臻、澎湖海洋公民基金會執行長王曉嬋、澎湖縣農嶼海青年創生協會理事長劉謦榕等。

    外國代表與澎湖代表討論，澎湖未來發展方向。（魏名聰提供）

    外國代表與澎湖代表討論，澎湖未來發展方向。（魏名聰提供）

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