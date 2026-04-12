集集國際半馬開跑 29國跑者齊聚飽覽小鎮風光

2026南投縣集集半程國際馬拉松，逾1700名國內外跑者從武昌宮起跑。（圖由集集鎮公所提供）

2026南投縣集集半程國際馬拉松，12日清晨6點從集集地標武昌宮鳴槍起跑，共有超過1700名國內外跑者，迎著春日第一道和煦陽光，跑經集集知名綠色隧道、集集車站及明新書院等知名景點，飽覽小鎮迷人風光。

集集半程國際馬拉松今年邁入第3屆，除了21公里的半程馬拉松組，還有13.14公里組及5.20公里迷你馬拉松組，共吸引國內20個縣市民眾及來自日本、美國、肯亞、法國、德國、澳大利亞、吉爾吉斯、委內瑞拉等遍布世界五大洲多達28個國家跑者參與。

請繼續往下閱讀...

逾1700名跑者今晨從集集地標地震紀念館武昌宮起跑，途經集集車站及軍史公園、明新書院、本草自然生技園區、十三目仔窯、綠色隧道、添興窯陶藝村和龍泉車站，沿途天公作美、風和日麗，小鎮旖旎鄉野風光和古韻人文風情令人賞心悅目，各補給站也準備集集特產香蕉、烤雞、烤大豬和式水果供跑者補充體力，公所並動員社區民眾籌組啦啦隊為選手加油，讓遠道而來的國外選手感受台灣人的熱情。

亞洲馬拉松大聯盟主席盧瑞忠表示，集集國際半程馬拉松已是AIMS國際會員賽事，今年更加入亞洲馬拉松大聯盟（AMML），成為台灣唯一的亞盟半馬賽事，日益彰顯國際地位，未來將朝向和亞洲的馬拉松締結姊妹賽事交流，以達雙向交流目標。

2026南投縣集集半程國際馬拉松，跑者與行經綠色隧道小火車同框，不忘 停下腳步拍照。（圖由集集鎮公所提供）

集集半程國際馬拉松，社區媽媽啦啦隊為選手加油。（圖由集集鎮公所提供）

集集半程國際馬拉松，選手跑經裝飾五彩燈光的路隧道。（圖由集集公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法