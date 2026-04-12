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    首頁 > 生活

    中國推滬閩居民赴台自由行 業者：對各行各業有很大幫助

    2026/04/12 12:23 記者黃宜靜／台北報導
    中國於鄭習會後宣布10項「惠台」措施中，包括：推動恢復上海、福建居民赴台自由行等措施；示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    中國於鄭習會後宣布10項「惠台」措施中，包括：推動恢復上海、福建居民赴台自由行等措施；示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    中國於鄭習會後宣布10項「惠台」措施，含在堅持九二共識、反對台獨政治基礎上，推動恢復上海、福建居民赴台自由行，以及恢復兩岸直航等；對此，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽分析，相較於過去團客「一條龍」服務、且團客多集中於固定路線與景點，自由行旅客可自行規劃旅遊，對於台灣各行各業有很大的幫助。

    中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽分析，兩岸觀光往來須採「雙證」方式進行，也就是中國居民需先申請「赴台證」，台灣方面也需核發「入台證」後，才能赴台旅遊。過去中國開放觀光採「團體先行，自由行續開放」的方式，這次連同開放自由行措施，於整體開放訊號更為強烈，不過仍需觀察台灣政府因應。

    李奇嶽指出，上海與福建屬於出境旅遊較為成熟的市場，當地旅客對國際旅遊接受度高、經驗相對豐。同時，相較於過去團客「一條龍」服務、且團客多集中於固定路線與景點，自由行旅客可到處走走、看看，自行規劃旅遊，對於台灣各行各業有很大的幫助、且對整體觀光效益的分布將更為廣泛，有助帶動不同地區的旅遊發展。

    另外，在航班航點上，10項措施中也包含：推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來；對此，李奇嶽表示，過去台灣對於航點開放以市場需求評估為由未開放；不過，他認為，除了旅遊觀光外，兩岸仍存在經商、求學等需求，建議相關政策應進行通盤考量，透過此契機檢討、調整，緩和兩岸緊張關係。

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