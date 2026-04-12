台中市騎YouBike站可跨縣市借還 但隔壁的彰化縣非同系統不能借還

台中市騎YouBike站可跨縣市借還， 但不同系統不能借還。（記者蘇金鳳攝）

台中市YouBike站已達1764站、12,987輛，前半小時免費騎，讓YouBike成為台中人重要的交通運輸工具；但是YouBike是否可以跨區騎及借還？就有市民從台中市騎YouBike騎到彰化，卻不能還車；對此，台中市交通局表示，台中市的YouBike可以跨縣市騎，但是前提是該縣市系統需要也是微笑單車，因為彰化不是微笑單車，，因此跨區要同系統才能借還無法還車。

有一位台中市民在threads上PO上影片，指自己騎YouBike到彰化，但卻找不到YouBike站，無奈之下，只能請老婆開車來載他，同時也將他的YouBike扛上老婆的車子，載回到台中市。

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台中市政府交通局表示，台中市的YouBike是可以騎到外縣市，但前提是該縣市的YouBike必須也是微笑單車，才能還車，若不是系統不能相容就無法還車。

交通局表示，台中市附近城市YouBike是微笑單車系統有苗栗縣，但是彰化縣不是，其他台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣與台東縣採用相同系統（YouBike 2.0），相同系統的縣市都可以借還車，至於南投縣還在試辦，還不清楚是否是微笑單車系統。

交通局並指出，雖然台中市騎YouBike半小時免費，但是只要跨縣市就要收跨區費，請民眾注意。

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