90歲大港阿媽獲台鋼邀開球 努力練習「手上那顆」勾起滿滿回憶

大港阿媽將在4月19日擔任開球嘉賓。（圖擷取自台鋼雄鷹臉書）

高雄1名90歲阿媽上月與孫女一同參加大港開唱，因為嗨到不想回家，在網路上掀起熱議，這位精力旺盛的阿媽，獲得中華職棒台鋼雄鷹的邀請，將於4月19日到澄清湖球場擔任開球嘉賓，孫女也曝光大港阿媽天天拉著孫女練習投球，而她手上那顆球，是用報紙和膠帶親手製作，也勾起不少人兒時的回憶！

90歲大港阿媽因首次參加在高雄駁二舉辦的大港開唱，開心的跟著年輕人手舞足蹈、跳舞狂歡，被孫女形容像是變成另一個人，而且還玩到開心的不想回家，因此被封大港阿媽而爆紅。

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昨日，阿媽孫女再曝光1段影片，畫面中，阿媽拿著膠帶正綑著報紙在製作「棒球」，並在住家巷弄內和孫女一起練習投球，看起來架勢十足。孫女說，「年齡從來不是追逐夢想的阻礙」，阿媽從沒想過有一天能成為棒球的開球嘉賓，她既興奮又緊張，一開始連拿球的姿勢都不對，手抖的厲害，但她每天下午都拉著孫女練習，動作從笨拙到越來越熟練，也藉此鼓勵大家，阿媽這麼大年紀了都在勇敢嚐試，大家又有什麼理由放棄呢！

不少網友看完影片，紛紛留言「阿媽好讚，有沒有破開球嘉賓的最大年紀？ 維基棒球百科上要留歷史了」、「看完眼眶濕濕的正常嗎」、「阿媽好可愛喔，而且接球好準欸」、「下星期進場看阿媽開球」，也有人提到「想起小時候也曾拿報紙揉成團再用膠帶捆起來當棒球～阿媽太棒了」、「小時候也會報紙包球」。

台鋼雄鷹則預告，人生70才開始，現年芳齡20歲的大港阿媽鄭金枝，將穿90號球衣執行神秘任務，這次的行動代號「保護90歲少女」，讓阿媽快快樂樂出門，平平安安回家。

90歲大港阿媽4月19日將在澄清湖球場擔任台鋼雄鷹的開球嘉賓，近日忙著練習投球。（圖由大港阿媽孫女提供）

90歲大港阿媽投球姿勢越來越熟練。（圖由大港阿媽孫女提供）

大港阿媽用報紙和膠帶做練習用的棒球，勾起許多人的兒時回憶。（圖由大港阿媽孫女提供）

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