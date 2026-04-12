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    首頁 > 生活

    大坑蝶螢嘉年華開跑! 賞螢活動昨展開，5、6月還有賞蝶

    2026/04/12 11:32 記者歐素美／台中報導
    大坑蝶螢嘉年華開跑!吸引家長帶著小朋友報名參加。（觀旅局提供）

    大坑蝶螢嘉年華開跑!吸引家長帶著小朋友報名參加。（觀旅局提供）

    大坑蝶螢嘉年華開跑!昨首場「夜探螢火蟲」活動，在溫暖春夜中熱鬧展開，今天及4月18日還有2場賞螢活動，5、6月份則有「賞蝶活動」。

    台中市觀光旅遊局表示，今年活動以「生態保育與環境教育共融」為核心，首日活動由專業講師帶領，從螢火蟲的身體構造、生活習性到棲地維護進行深入解說，大小朋友專注聆聽、踴躍互動，不少小朋友更拿起畫筆記錄觀察到的珍貴畫面，讓學習自然在體驗中悄然發生；夜間的生態解說及石虎保育宣導同樣生動有趣，從孩子們專注的眼神中，看見生態保育的種子正悄悄萌芽。

    觀旅局指出，現場也可觀察到民眾自發降低音量、遮蔽光源，以實際行動守護螢火蟲棲地，展現高度環境意識。參與活動除可享有專業導覽外，還可獲得精心準備的餐盒及小禮物，讓整體體驗更加豐富完整；5月及6月則將推出5場賞蝶活動，帶領民眾認識大坑豐富多樣的生態樣貌，從春季螢火蟲到初夏蝴蝶，展現四季自然之美。

    風景管理所表示，為活絡地方觀光，今年活動持續串聯大坑商圈，推出多項優惠，凡參與活動並完成指定任務，即可獲得百元商圈消費券，提醒民眾，大坑生態園區為開放式自然場域，入園賞螢請務必遵守相關規範，避免闖入棲地，不進入草叢及生態池，避免使用強光，手電筒請加裝紅色濾光，保持安靜，不喧嘩、不捕捉螢火蟲，並建議穿著長袖長褲及包鞋，以維護自身安全。

    大坑蝶螢嘉年華開跑!4月共舉辦3場賞螢活動，5、6月則有5場賞蝶活動。（觀旅局提供）

    大坑蝶螢嘉年華開跑!4月共舉辦3場賞螢活動，5、6月則有5場賞蝶活動。（觀旅局提供）

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