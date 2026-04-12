今年新生兒恐降至9萬成國安問題 民政局舉辦25場主題式單身聯誼

台中市今年將舉辦25場單身聯誼。（市府提供）

現在年輕人不婚不生已成國安問題，根據統計，去年新生兒才10萬多，今年預估減至9萬；台中市政府民政局積極扮演紅娘， 去年共辦理25場次單身聯誼，平均配對率創歷年新高、突破84%，今年持續「我愛紅娘」， 共規劃25場次，第一階段13場次已全數額滿；第二階段12場次，預計自7月起陸續登場，年輕男女快來報名。

國人不結婚不生育情況非常嚴重，在市議會也有很多人提出質疑，民政局多年前辦理單身聯誼，而且為了不讓首次見面的年輕人尷尬，單身聯誼還採主題式。

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去年民政局辦理25場單身聯誼，吸引979人參加，成功配對410對，平均配對率突破84%，增加了民政局的信心，今年則一樣要辦25場。

今年首場單身聯誼活動以「幸福甜Meet」揭開浪漫序幕，結合時下最受歡迎的INS風格主題，邀集49位單身男女以「純白穿搭」浪漫現身，在清新浪漫的氛圍中展開一場充滿悸動的幸福相遇。民政局長吳世瑋表示，首場次共促成20對民眾互表心意，配對率突破八成三，為今年活動開出亮眼紅盤。

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