易遊網：去年10大熱門航點日本占4席！ 它首超大阪躍居第2

去年韓國旅遊展現強勁動能，首爾更首度超越大阪竄升至第2名。（圖由易遊網提供）

國人瘋出國！根據易遊網機票銷售數據統計，去年十大熱門航點依序為東京、首爾、大阪、沖繩、香港、釜山、曼谷、上海、福岡及澳門，其中日本航點占4席，而國人赴首爾旅遊成績亮眼，更是首次超過大阪、位居第2。

根據易遊網統計，去年10大熱門航點依序為東京、首爾、大阪、沖繩、香港、釜山、曼谷、上海、福岡及澳門，其中日本航點占4席，且日本整體機票銷售成長高達64％，顯示赴日旅遊熱度依然旺盛、穩居市場主流。而東京更是長年霸榜第一，除了航班密集、運能充足外，具備多元觀光資源與完善都市機能，對各類型旅客皆具高度吸引力，持續穩坐國人最愛的旅遊目的地。

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值得關注的還有韓國市場的亮眼表現！易遊網表示，去年可以說是韓國旅遊大飆升的黃金年度，整體機票銷售達到104%的翻倍成長，其中首爾更首度超越大阪躍升至第2名，釜山也同步攀升2個名次，展現韓國旅遊的強勁動能。

易遊網分析，韓國旅遊強勢興起主要來自於機票和住宿的高CP值優勢，加上韓流文化與醫美旅遊持續帶動的觀光需求，皆將韓國推升為近年最具爆發力的旅遊市場，預期今年在票價全面走升的情況下，具備旅遊高性價比的韓國將持續擴大成長。

在長程航點方面，易遊網指出，去年10大熱門目的地依序為洛杉磯、雪梨、墨爾本、巴黎、舊金山、倫敦、布里斯本、溫哥華、西雅圖及奧克蘭，紐澳不僅共有4個航點入榜，其整體機票銷售成長達52%，顯示紐澳旅遊走強崛起，分析其除了票價相較歐美更具競爭力外，約9小時的航程時間相對適中，更有利於親子客群的長程旅遊安排，帶動整體紐澳旅遊的需求呈穩定成長。

不同世代前5大熱門目的地也有高度重疊！易遊網表示，各世代前5大熱門目的地皆包含東京、大阪、首爾與香港4個主流城市，顯示短程都會型旅遊仍為市場最大宗需求，而唯一的差異航點，則可看出各世代的偏好分化。X世代的差異航點為上海，進一步分析其他獨特性航點偏好，也發現該世代比其他世代更喜愛造訪中國城市，如成都、深圳、廈門等。

易遊網指出，Y世代的差異航點則是沖繩，同時在獨特性航點的偏好分析也可見熊本、福岡等日本城市，展現此世代對日本旅遊的高度喜愛；Z世代以釜山為差異航點，且獨特性航航點更偏好首爾、濟州島、清州等韓國城市，顯示Z世代深受韓流文化影響，且在意高CP值、具流行文化與社群話題性的旅遊目的地。

各世代5大熱門航點有高度重疊，其中唯一的差異航點，也展現各世代的興趣差異。（圖由易遊網提供）

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