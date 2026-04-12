SEL教育2-2》考試壓力下的情緒臨界點不是考差 而是落差感擊潰學生

新北市國、高中學生逾14萬人，平時小考、模擬考與升學壓力，被視為學生主要的情緒來源。（教育局提供）

新北市國、高中學生逾14萬人，平時小考、模擬考與升學壓力，被視為學生主要的情緒來源；記者透過第一線觀察發現，真正讓學生瀕臨崩潰的並非單一考試成績，而是多重壓力交織下產生的「落差感」與失控感。教育局表示，學生情緒困擾受到多重因素影響，需回到個別需求提供支持。

高三吳同學分享，模擬考對他而言每次都很重要，成績起伏也會帶來情緒波動，「第1次超乎預期會很興奮，但第2次掉下來、排名有落差，就會開始焦慮、緊張」，不過這類情緒多半短暫「睡一覺就沒煩惱了」。然而，高中3年真正讓他崩潰的，並非學測考差或放榜未如預期，而是志願選填的落差。

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吳同學說，原本想填的科系依去年分數評估無法錄取，轉而選擇較有把握的志願，未料分數出現變動，「原本想填的志願分數變低，自己選填的志願分數反而變高」導致落榜，看到最低錄取分數的當下，情緒瞬間崩潰。

吳同學坦言，當時一度出現「覺得自己很沒用、甚至想自傷」的念頭，但透過騎車外出、吃東西等方式，情緒逐漸緩和。這類經驗並非個案，不少學生也提到，情緒失控往往來自一句話、感情挫折或長期累積的疲憊與重複壓力，「被一直講、一直提醒，會覺得煩躁厭倦」。

學生普遍反映，大人常在無意間踩到「情緒地雷」，例如對已知的事情反覆強調，反而加重壓力。當情緒累積到臨界點，學生多以哭、睡覺、聽音樂或外出放鬆等方式自我調節，僅少部分會有自傷行為，但多屬短暫宣洩，缺乏穩定的情緒調節策略。

教育局指出，學生情緒困擾與自傷行為多屬個別學生在不同個體情境下，多重因素交互影響的結果，難以單一數據量化排序呈現。依第一線輔導實務觀察，常見壓力來源包括家庭溝通與支持、人際互動困擾及課業壓力等面向，所以學生情緒支持須回到個別需求評估，不能以單一因素解釋。

新北市學生輔導諮商中心學校心理師兼督導徐葦芸表示，過去輔導資源多集中於需要介入的個案，難以全面觸及所有學生與成人；現今若大眾對SEL有基本認識並願意實踐，當學生進入諮商或輔導階段時，將有助於快速進入狀況，讓專業人員有效介入、發揮功能。

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