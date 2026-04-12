SEL教育2-1》新北近3年國高中生自傷約1800件 社會情緒學習建3級輔導防線

板橋高中同學運用肢體表演展現情緒的多重面向。（教育局提供）

現今學子面臨考試、家庭、人際關係等多重壓力，可能出現自我傷害行為，據統計，新北市近3年國高中生校園自傷通報合計約1800件，青少年的情緒排解成為重要課題。新北市教育局推動社會情緒學習（SEL）進入校園，結合教師培力、課程設計與3級輔導機制，將情緒教育融入日常教學，協助學生調節身心狀態。

教育局指出，新北市自2023年起與國立台灣師範大學合作推動SEL課程與教師培力，已培育逾200位種子教師，將情緒教育融入課程與校園文化。舉例而言，海山高中在國文課〈赤壁賦〉中，運用情緒便利貼與情緒折線圖，引導學生辨識情緒轉折、反思挫折，從「失去」轉向理解「擁有」；板橋高中開設高三多元選修「SEL在麥塊裡不迷路」課程，結合情緒覺察、壓力調節與芳療、手作等療癒活動，協助學生在升學壓力中調整狀態。

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教育局表示，在輔導層面，依《學生輔導法》建置3級輔導機制，由導師、輔導教師到心理師與社工接力支持，並由學生輔導諮商中心統籌；大考期間除了強化校內關懷，也提供正念等情緒調節方式，校外可運用1925安心專線、1995協談專線，提供青少年抒發情緒的管道；同時透過SEL指引、幸福O3教師賦能系統及親職課程，協助師長與家長提升情緒支持能力。

針對校園常見自傷行為，新北市學生輔導諮商中心學校心理師兼督導徐葦芸指出，第一步須評估是否具自殺意圖，並釐清行為背後的功能與需求。自傷未必等同尋死，可能是為了緩解痛苦、尋求控制感、確認自身存在、表達情緒、引起注意或自我懲罰，須透過釐清行為歷程與當下感受，回推需求並提供合適協助。

在日常情緒管理上，徐葦芸建議從「感官經驗」著手，透過轉換環境與注意力，例如觀看戶外景象、聆聽聲音、嗅聞氣味或品嘗食物，協助從壓力情境中抽離，並與信任的大人或同儕對話，建立連結、增加因應彈性。

她說，當壓力瀕臨失控或出現自傷念頭時，往往代表已覺得「沒有其他方法」，可透過小幅改變行動或思考，為自己創造不同可能。

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安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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