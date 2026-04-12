除不完的惡霸2-2》「湖中惡霸」前仆後繼 專家：釐清新強勢種食性防治

日月潭這幾年透過電撈防治魚虎球，已讓魚虎勢力逐漸消退。（圖由民眾提供）

記者劉濱銓／專題報導

日月潭防治外來魚種，近年在魚虎勢力逐漸消退後，卻出現新的強勢魚種「皇冠三間」，「湖中惡霸」前仆後繼，恐讓防治陷入輪迴，對此，清華大學榮譽退休教授曾晴賢表示，防治是長期工作，無法一蹴可幾，建議從宣導不任意放生，以及研究皇冠三間食性，從中找出與魚虎消長的關聯，才有助後續防治計畫。

曾晴賢指出，魚虎成魚有護幼習性，因此其他魚類要吃掉魚虎球並不容易，日月潭若出現皇冠三間崛起，並吃掉魚虎幼魚，可能與防治作業積極移除成魚有關。

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由於外來魚種一旦入侵，防治上幾乎無法根除，像國外曾有毒殺手段，將水域的魚類全都毒死，之後再重新放養本土魚類，但在日月潭則無法這樣做，除了手段過於極端，也牽涉到漁民生計、用水安全、外界觀感等，因此最務實的作法，仍是持續防治監測。

另外，由於部分民眾或放生團體，有時也會任意放生非原生魚種，或是釣客為了增加釣魚刺激性，會放生具攻擊性的外來魚種，擾亂原本水域的魚類勢力平衡，因此在防治上，也應加強宣導巡查，以免更多的外來魚種流入潭區。

曾晴賢表示，日月潭魚虎仍需持續防治，至於皇冠三間的興起，也不能排除是近年較常觀察到，究竟牠與魚虎球減少，以及魚虎勢力消退有無關聯，還需進一步釐清，建議可研究其食性，並觀察潭區魚類魚群變化，以作為日後的防治參考。

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