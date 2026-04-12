除不完的惡霸2-1》日月潭魚虎消退、新強勢種入侵 防治新挑戰

日月潭外來種魚虎獵食性強、沒有天敵，潭區魚類常被咬到剩半截漂浮。（記者劉濱銓攝）

記者劉濱銓／專題報導

日月潭前幾年出現「湖中惡霸」魚虎肆虐，造成潭區魚類減少，南投縣政府透過電撈移除魚虎球，有效抑制繁殖，但這2年卻出現新的強勢魚種「皇冠三間」入侵，人為介入防除，卻可能陷入外來種勢力消長輪迴，演變成「惡霸」除不完，縣府除持續電撈，也將以掛網方式捕捉其他外來魚種，並藉此調查潭區魚類生態，以面對未來的防治新挑戰。

日月潭外來魚種威脅本土魚，歷經玻璃魚、珍珠石斑、紅魔鬼後，這幾年換成體長可達1公尺的魚虎稱霸，由於獵食性強、沒有天敵，潭區魚類常被咬到剩半截漂浮，影響水域景觀，並衝擊原生魚種漁獲，造成曲腰魚、奇力魚等本土魚變少。

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這幾年潭區展開防治，在夏天魚虎繁殖期，利用幼魚會集結成「魚球」活動，透過電撈移除魚虎球，避免其他魚類魚苗遭獵食，2020年首度電撈達8000尾，之後幾乎年年攀升，2023年3萬5029尾達到顛峰，隔年降至3439尾，去年更只剩844尾，相較3萬多尾的防治高峰，落差超過40倍。

惟防治魚虎並非全靠電撈，縣府也與日月潭區漁會等單位合作，透過漁民、志工、釣客協助捕捉成魚，尤其繁殖期捕捉成魚，還能攔截抱卵魚虎，阻止交配繁衍後代，有效抑制魚虎，潭區其他魚類也逐漸增加。

縣府表示，近年電撈魚虎球數量銳減，除了防治有成，可能也與新興外來種「皇冠三間」有關，該魚種侵略性強，活動範圍廣，在小魚階段就能吃下與自身體型相仿的魚類，魚虎球可能因此才會變少。

今年防治魚虎除了電撈，也會在暑假前提早捕捉成魚，針對皇冠三間，則會以掛網方式捕捉，同時調查潭區魚類生態，掌握外來魚種族群狀況，以利擬定防治計畫，維護潭區魚類生態。

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日月潭外來魚種威脅本土魚，歷經珍珠石斑（左下方）、紅魔鬼（最下方）後，這幾年換成體長可達1公尺的魚虎（圖中上方）稱霸。（圖由日月潭區漁會提供）

日月潭透過電撈防治，已讓魚虎勢力消退，但近年卻面臨新強勢魚種「皇冠三間」崛起。（圖由民眾提供）

日月潭電撈防治魚虎球，2023年曾達到3萬5029尾的顛峰，但之後急速下降，2025年更只剩844尾。（圖由民眾提供）

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