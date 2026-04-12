中社花市南瓜結實纍纍 婆婆媽媽觀賞拍照還想買回家煮食

中社花市種植的白色李白南瓜。 （記者歐素美攝）

台中市中社觀光花市南瓜結實纍纍，吸引遊客觀賞，中社花市場長陳月香表示，今年雨水較少，有利南瓜結果，若天候幫忙，預計觀賞期可持續至5月。

中社花市每年都會種植許多觀賞用南瓜，不論是白色、綠色或橙紅色的瓜果，結實纍纍，美不勝收，但受到種子取得不易影響，今年種植的南瓜以食用性南瓜為主，以往類似飛碟或天鵝匏等奇形怪狀的南瓜，今年不復見，種植的南瓜多為可食用的綠色的東英南瓜、白色的李白南瓜、還有橙紅色系的金福、金栗、東升及小紅南瓜等。

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陳月香表示，南瓜生長期需保持土壤略為乾燥，不宜積水，今年農曆年前播種的南瓜，因生長期間剛好雨水較少，結果旺盛，由於各瓜棚分階段種植，預計觀賞期可持續至5月。

中社花市的南瓜結果纍纍，在綠葉陪襯下，宛如不同顏色的燈籠高掛，十分吸晴，今天假日吸引許多國內外遊客前往觀賞、拍照，許多婆婆媽媽拍照之餘，還忍不住詢問是否販售？想買幾顆回家煮食；陳月香表示，因要留給遊客觀賞拍照，暫不販售。

除了南瓜，中社花市太陽鳳仙等花卉也盛開，彩色花田，在陽光照耀下更顯繽紛，也成為遊客拍照取景的主角。

中社花市種植的太陽鳳仙，七彩花田，十分美麗。（記者歐素美攝）

中社花市南瓜結實纍纍，美麗的瓜棚吸引遊客拍照留念。（記者歐素美攝）

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