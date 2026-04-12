黑妞黑糖糕深耕澎湖 躍登澎湖體育賽事贊助主力

澎湖黑妞黑糖糕不僅是產品品牌，也成為澎湖運動賽事主要贊助商。（記者劉禹慶攝）

澎湖「黑妞黑糖糕」深耕家鄉30載，成為澎湖海風家鄉與熱情的代表味道，早已不只是在地品牌，更化身為澎湖發展的參與者。從早期的傳統推廣，到如今積極投入各項觀光與體育盛事，黑妞黑糖糕用溫潤的甜味，陪伴澎湖走過無數場具有里程碑意義的重要活動。

「黑妞黑糖糕」長期秉持「取之於在地，用之於在地」的精神，以實際行動支持地方發展，讓品牌成為澎湖的「應援力」。身影遍及澎湖各大角落。品牌負責人表示，品牌成長的核心不僅在於產品研發，更在於對土地的參與感。舉凡地方社團活動、澎湖三鐵賽事，乃至於國際級觀光慶典，黑妞始終站在第一線，以贊助與支援作為後盾，讓每一位踏上菊島的旅人，都能透過指尖與味蕾，迅速建立起對澎湖的第一印象。

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隨著澎湖國際賽事規模日益壯大，黑妞黑糖糕也成功將「傳統點心」轉化為「能量應援」。針對三鐵、路跑等高耗能賽事，黑糖糕因其方便攜帶、口感濕潤易吞嚥且能迅速補充能量的特性，成為選手口耳相傳的優質補給品。透過現場體驗與補給支持，黑妞成功將在地文化無縫嵌入競賽記憶中，讓來自全球的運動好手，在挑戰極限的同時，也能感受到澎湖溫厚的款待。

黑妞黑糖糕始終堅信，一個地方的價值，蘊含在風景、人情與飲食文化的交織之中。展望未來，品牌將持續深化與地方政府、觀光產業的跨界合作，將賽事、文化推廣與美食體驗緊密結合。「我們希望澎湖不只是一個觀光目的地，而是一個能被感官記住的地方。」

黑妞黑糖糕深耕澎湖三十年，與澎湖一起成長。（記者劉禹慶攝）

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