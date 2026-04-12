連3天白天上看36度 週三起北東降雨增多

氣溫趨勢。（圖由氣象署提供）

週二前高溫悶熱！中央氣象署預報，今天（12日）到週二前各地晴到多雲，各地白天28～32度，部分地區上看36度，午後山區有零星短暫陣雨，到了週三之後有2波微弱鋒面通過、東北季風影響，因此北東降雨增多，白天溫度略為下降。

氣象署預報員張承傳表示，目前太平洋高壓勢力偏強，主要鋒面系統在北邊活動，因此一直到週二之前各地晴到多雲穩定天氣，氣溫偏高，屬高溫悶熱天氣型態，午後山區有零星短暫陣雨，其中週二午後雷陣雨範圍增多，東北部午後也會有零星短暫陣雨。

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張承傳指出，週三微弱鋒面通過，迎風面桃園以北、東北部、東部會有零星短暫陣雨，竹苗、台東也會有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。週四鋒面遠離，水氣仍偏多，吹偏東風，基隆北海岸、東北部地區局部短暫陣雨天氣，其他地區多雲到晴，午後山區零星短暫陣雨。

張承傳表示，週五另一道微弱鋒面通過，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島局部短暫陣雨，竹苗地區零星短暫陣雨，其他多雲到晴，午後中南部山區零星短暫陣雨；週六東北季風稍增強，迎風面水氣偏多，北部、東半部局部短暫陣雨，中南部多雲天氣，僅午後山區有零星短暫陣雨。

溫度部分，張承傳說明，今天到週二白天各地28～32度，南部近山區台南、屏東局部地區達36度左右，週三到週六迎風面雲量增多，北部、東半部白天溫度略為下降，降至25、26度左右，中南部白天29度左右。未來1週早晚溫度差不多，不過週六北部早晚溫度略微下降，降至20、21度左右。

張承傳提醒，今天到週三金馬、週二晚上到週三清晨中部以北易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

另外，今年第4號颱風「辛樂克」已在昨天清晨升級為中度颱風。張承傳指出，目前仍屬中度颱風，中心最大風速達48m/s，預計今天下半天有機會增強為強烈颱風，仍有持續增強的趨勢，未來將以西北轉北方向前進，離台灣最近距離仍有2000多公里左右，因此對台灣天氣沒有直接的影響。

今天至週三降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

週四到週六降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

高溫預測。（圖由氣象署提供）

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